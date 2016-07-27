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Darbe soruşturmasında tutuklanan ve serbest kalan generallerin tam listesi

27 Temmuz 2016 15:51

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TSK içerisindeki cuntacı askerlerin darbe girişimiyle ilgili yurt genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan general ve amirallerin sayısı 133, tutuklu sayısı ise 126 oldu. İşte soruşturma kapsamında tutuklanan general ve amiraller...

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Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır

384

Sivas Garnizon Komutanı ve 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır

484

Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk

584

51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü

684

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin

784

İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti

884

Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural

984

Tümgeneral Haluk Şahar

1084

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı

1184

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan

1284

Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen

1384

Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın

1484

Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar

1584

Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer

1684

Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu

1784

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız

1884

Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar

1984

Tuğgeneral Adem Boduroğlu

2084

65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan

2184

Balıkesir Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek

2284

Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz

2384

Korgeneral Erdal Öztürk

2484

Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka

2584

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız

2684

Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal

2784

39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat

2884

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Daire Başkanı Tuğamiral Hasan Kulaç

2984

Tümgeneral Fethi Alpay

3084

Amasya'da ise Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey, çıkarıldığı mahkemece salıverildi

3184

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sabri Özatak

3284

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan İsmet Gülmez

3384

Tümamiral Macit Arslan

3484

Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek

3584

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı

3684

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı

3784

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker

3884

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz

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Darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çukurca'da görevli Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulaması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur

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Tuğgeneral İrfan Can

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Dursun Pak, adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erkan Caha

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Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken

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Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Başkanı Tuğamiral İhsan Bakar, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy, Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, Genelkurmay Personel Plan Yönetim Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erkan Caha

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5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal

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Tuğamiral Muhittin Elgin, Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Bahadır Köse, Korgeneral Salih Ulusoy, Tümamiral Sinan Azmi Tosun, Tümgeneral Halit Günbatar Tuğgeneral Fikri Özgür, Tuğgeneral Kemal Akçınar, Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan

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Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu

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Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper

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Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Ese, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş, Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, Tümgeneral Mehmet Özlü, Tümgeneral Serdar Gülbaş, Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğamiral Ömer Mesut Ak, Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol ŞimşekMuharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Suat Murat Semiz, 1. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Recep Ünal, 3. Ordu Harekat Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Komuta Kontrol Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum

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Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan

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59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu, 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, Erdek Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ozan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, 9. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetkin18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Ali Murat Dede

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İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Osman Nadir Saylan

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Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur

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70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan

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Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş

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Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Şenol Alkış

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57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol

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Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman

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5. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak

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23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar

6584

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman

6684

Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan

6784

Genelkurmay Başkanlığı Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Uğur Şahin

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Tuğgeneral Ahmet Biçer

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Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter

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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal

7184

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar

7284

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cihat Erdoğan

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Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün

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20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan

7584

Genelkurmay Başkanlığı Harekat Plan Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alpaslan Çetin

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İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık

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NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil

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Tümgeneral Şaban Umut

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Deniz Hava Us Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma

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Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan

8184

58. Topçu Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün

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2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun

8384

10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van

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Ardahan 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın

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