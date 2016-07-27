Darbe soruşturmasında tutuklanan ve serbest kalan generallerin tam listesi
27 Temmuz 2016 15:51
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TSK içerisindeki cuntacı askerlerin darbe girişimiyle ilgili yurt genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan general ve amirallerin sayısı 133, tutuklu sayısı ise 126 oldu. İşte soruşturma kapsamında tutuklanan general ve amiraller...
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Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır
384
Sivas Garnizon Komutanı ve 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır
484
Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk
584
51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü
684
Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin
784
İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti
884
Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural
984
Tümgeneral Haluk Şahar
1084
Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı
1184
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan
1284
Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen
1384
Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın
1484
Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar
1584
Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer
1684
Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu
1784
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız
1884
Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar
1984
Tuğgeneral Adem Boduroğlu
2084
65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan
2184
Balıkesir Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek
2284
Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz
2384
Korgeneral Erdal Öztürk
2484
Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka
2584
Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız
2684
Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal
2784
39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat
2884
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Daire Başkanı Tuğamiral Hasan Kulaç
2984
Tümgeneral Fethi Alpay
3084
Amasya'da ise Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey, çıkarıldığı mahkemece salıverildi
3184
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sabri Özatak
3284
Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan İsmet Gülmez
3384
Tümamiral Macit Arslan
3484
Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek
3584
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı
3684
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı
3784
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker
3884
Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz
3984
Darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çukurca'da görevli Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulaması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
4084
34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur
4184
Tuğgeneral İrfan Can
4284
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Dursun Pak, adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
4384
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erkan Caha
4484
Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken
4584
Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Başkanı Tuğamiral İhsan Bakar, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy, Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, Genelkurmay Personel Plan Yönetim Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erkan Caha
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5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal
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Tuğamiral Muhittin Elgin, Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Bahadır Köse, Korgeneral Salih Ulusoy, Tümamiral Sinan Azmi Tosun, Tümgeneral Halit Günbatar Tuğgeneral Fikri Özgür, Tuğgeneral Kemal Akçınar, Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan
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Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu
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Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper
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Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Ese, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş, Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, Tümgeneral Mehmet Özlü, Tümgeneral Serdar Gülbaş, Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğamiral Ömer Mesut Ak, Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol ŞimşekMuharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Suat Murat Semiz, 1. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Recep Ünal, 3. Ordu Harekat Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Komuta Kontrol Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum
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Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan
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59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İshak Dayıoğlu, 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, Erdek Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ozan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, 9. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetkin18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen
5584
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Ali Murat Dede
5684
İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Osman Nadir Saylan
5784
Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur
5884
70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan
5984
Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş
6084
Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Şenol Alkış
6184
57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol
6284
Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman
6384
5. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak
6484
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar
6584
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman
6684
Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan
6784
Genelkurmay Başkanlığı Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Uğur Şahin
6884
Tuğgeneral Ahmet Biçer
6984
Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter
7084
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal
7184
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar
7284
Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cihat Erdoğan
7384
Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün
7484
20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan
7584
Genelkurmay Başkanlığı Harekat Plan Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alpaslan Çetin
7684
İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık
7784
NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil
7884
Tümgeneral Şaban Umut
7984
Deniz Hava Us Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma
8084
Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan
8184
58. Topçu Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün
8284
2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun
8384
10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van
8484
Ardahan 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın