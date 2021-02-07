Türkiye'nin tahıl ambarı için tehlike çanları çalıyor; Konya Havzası'ndaki bazı bölgelerde yer altı suyu tamamen bitti!
07 Şubat 2021 10:59
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Türkiye'nin 'tahıl ambarı' olarak bilinen, tarım şehri Konya'da yer altı su seviyesi, yerin 45 metre derinliklerine kadar geriledi.
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Türkiye'nin tahıl ambarı için tehlike çanları çalıyor; Konya Havzası'ndaki bazı bölgelerde yer altı suyu tamamen bitti!
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Ancak bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle yeraltı su seviyesi de her geçen gün azalıyor.
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Konya'da 1960'lı yıllardan itibaren yeraltı su seviyesinin azalmaya başladığını belirten Konya Jeoloji Mühendisleri Odası ve Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, şu an su seviyesinin 45 metre düştüğünü kaydetti.
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Yağışların geçmiş yıla oranla 3'de 1 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Arık, ''Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre; Konya bölgesindeki yağışlar uzun yıllar ortalamasının 3’de 1'i seviyesindedir. Kış mevsimi için uzun yıllar ortalaması metrekareye yaklaşık 150 litreydi. Şu an ortalama yağışlar metrekareye yaklaşık 50 litredir. Dolayısıyla son bir kaç haftadır devam eden yağışların durumu çok fazla değiştirmediği görülüyor. Genel olarak kurak bir dönemi yaşadığımızı söylememiz gerekiyor.'' dedi.
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Arık, Konya Havzası'ndaki bazı bölgelerde yer altı suyunun tamamen bittiğine dikkat çekti.
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Arık, Konya Havzası'nda çok su tüketen üren yerine az tüketen hatta hiç su tüketmeyen ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.
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Konya Havzası'nda yılda 4,5 milyar metreküp su tüketildiğini belirten Arık, bunun 2,5 metreküpünün yeraltı suyundan diğer kalan bölümünün baraj ve göllerden karşılandığını ifade etti.
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Türkiye'nin tahıl ambarı için tehlike çanları çalıyor; Konya Havzası'ndaki bazı bölgelerde yer altı suyu tamamen bitti!