Türkiye'de 2021'in öne çıkan spor olayları

Beşiktaş sezonu iki kupayla kapattı. Anadolu Efes basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıktı. Milli sporcular Olimpiyat Oyunları’ndan 2’si altın, rekor sayıda madalyayla döndü. Spor tarihinin en yoğun yıllarından 2021, Türkiye için de çok hareketli geçti.
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MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE - Futbolda 2021’in ilk ayı transferde hareketli günlere sahne oldu. Fenerbahçe uzun süre heyecanla beklediği Mesut Özil’e kavuştu. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile İrfan Can Kahveci için girdiği mücadeleyi de kazanan taraftartı.
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BEŞİKTAŞ'TAN 2 KUPALI SEZON - Beşiktaş Süper Lig’de 2,5 yıl aradan sonra Ocak ayında liderliği ele geçirdi. Süper Lig’de son haftaya Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk iddiasıyla girdi. 3’ü de sezonu galibiyetle tamamlarken, şampiyonluk kupası averajla Beşiktaş’ın müzesine gitti.
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SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇTİ - Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan 3. yerli teknik direktör oldu. Daha önce Şenol Güneş ve Mustafa Denizli siyah beyazlılar ile zafere ulaşmıştı. Beşiktaş şampiyonluğun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazandı. İki kupa Vodafone Park’ta havaya kalktı.
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ANADOLU EFES ZİRVEDE - Ülke basketbolu Mayıs ayında Anadolu Efes ile Avrupa’nın zirvesindeydi. Lacivert beyazlılar Euroleague Final Four’da önce CSKA Moskova’yı, ardından Barcelona’yı yenerek en büyük kupanın sahibi oldu.
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'WINNER ATAMAN' - Başantrenör Ergin Ataman da Saporta Kupası, EuroChallege Kupası ve EuroCup'ın ardından Avrupa'nın en büyük kupasını da kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi’nin play-off serisinde Fenerbahçe Beko’yu 3 maçta da yendi. Bu lacivert beyazlıların üst üste 2. toplamda 15. lig şampiyonluğu oldu.
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12 DEV EUROBASKET 2022'DE - A Milli Takım, 2022’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Mililler, Hırvatistan, Hollanda ve İsveç’le mücadele ettiği eleme grubunu 3. sırada tamamladı. Şubat ayında bu başarı gelirken, Tokyo 2020’ye katılma hakkı kazanılamadı.
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EURO 2020’DE HAYAL KIRIKLIĞI - Futbolda milli takım için 2021 hedeflenen başarıları getirmedi. Milliler Şenol Güneş yönetiminde gittiği Avrupa Şampiyonası’ndan puansız döndü. Türkiye'nin EURO 2020 serüveni, turnuva tarihinin en kötü beşinci performansı olarak tarihe geçti.
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GÜNEŞ GİTTİ, KUNTZ GELDİ - Millilerin sıradaki hedefi elemelerinde mücadele ettiği Dünya Kupası’na katılma hakkıydı. Ay yıldızlılar lider olarak konuk olduğu Hollanda’dan 6 gol yedi. Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılma şansı sürse de milli takımda ikinci Şenol Güneş dönemi sona erdi. Ay yıldızlıların başına, beklenmedik bir isim, Stefan Kuntz getirildi. Gruptaki son 3 maçını kazanan Türkiye, ikinci oldu ve play-off’ta Portekiz ile eşleşti. Maç 24 Mart’ta oynanacak.
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TÜRKİYE’DEN TOKYO 2020’DE REKOR - Avrupa futbol şampiyonası gibi, salgın yüzünden 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları da 2021’de yapıldı. Türk sporcular, 13 madalya toplayarak ülke rekorunu kırdı. Üstelik 2 de şampiyonluk kazanıldı. Okçulukta kürsünün zirvesine Mete Gazoz çıktı.
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Mete Gazoz, Tokyo 2020'nin 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinin finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi ve altıb madalya aldı! Olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz, bu başarısıyla okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da getirdi.
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Kadın boksunda Busenaz Sürmeneli Türkiye’nin ilk olimpiyat şampiyonluğunu kazandı. Bir diğer boksör Buse Naz Çakıroğlu ile milli karateci Eray Şamdan oyunları gümüş madalya ile tamamladı. Türkiye'nin 9 bronz madalyası ise taekwondo, boks, güreş, karate ve cimnastikte geldi. Paralimpik Oyunlarında milli sporcular 2’si altın 15 madalya topladı. Abdullah Öztürk ve goalbolde kadın milli takımı şampiyon oldu.
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TÜRKİYE’NİN GURURU FİLENİN SULTANLARI - Filenin Sultanları 2021’de 3 önemli turnuvada boy gösterdi. Milli takım Tokyo 2020 öncesinde ise Milletler Ligi’nde bronz madalya aldı. Gözler, Olimpiyat Oyunları’nda sergileyecekleri performanstaydı. İlk tur grubunu geçen milliler, çeyrek finalde Güney Kore’ye 3-2 yenildi, oyunları 5. sırada tamamlayarak yurda döndü. Milliler 2021 yılını madalya ile tamamladı. Sultanlar, Cev Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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GALATASARAY’DA YENİ DÖNEM - Yaz ayları ülke sporu için kongre zamanıydı. Galatasaray’da görev süresini tamamlayan Mustafa Cengiz haziran ayındaki seçime girmedi. Burak Elmas, rakipleri; Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir’i geçerek Galatasaray’ın 38. başkanı oldu.
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ALİ KOÇ İLE 3 YIL DAHA - Fenerbahçe’deki olağan seçime mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak girdi. Koç dönemi bu seçimle 2023’ün Haziran ayına kadar uzadı.
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YARIM KALAN HİKAYE HÜSRANLA BİTTİ - Fenerbahçe’de gözler teknik direktörlük görevine kimin getirileceğindeydi. Mart ayında Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde koltuğu Emre Belözoğlu oturmuş, ancak sezon sonunda kendisine teşekkür edilmişti. Gündeme birçok isim gelse de Ali Koç yönetimi, takımın eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira ile anlaştı. Ancak Portekizli teknik adam ilk yarının sonunu göremedi. 5 buçuk ay süren Pereira dönemi Aralık ayında sona erdi.
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TRİBÜN ÖZLEMİ SONA ERDİ - Ülke futbolunda yeni sezon da pandemi kurallarıyla başladı. Stadyumlara yarı kapasiteyle seyircilere açıldı. Kasım ayında ise karar güncellendi. Tribünler ev sahibi takım seyircilerine tamamen açılacağı duyuruldu.
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TRABZONSPOR RÜZGARI - Süper Lig’de sezona Trabzonspor damga vuruyor. Abdullah Avcı liderlik koltuğunda oturan bordo mavililer ilk yarıyı 46 puanla, en yakın takipçisi Konyaspor’un 7 puan önünde tamamladı. Süper Lig’de ilk yarıyı Fenerbahçe 4, Beşiktaş 7, Galatasaray 10. sırada tamamladı.
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DEVLER LİGİ’NDE HÜSRAN - Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım Beşiktaş’tı. Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting’le mücadele ettiği grubu puansız tamamladı.
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SERGEN YALÇIN DÖNEMİ BİTTİ - Süper Lig’de de beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
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GALATASARAY LİDER TURLADI - UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray grubunu lider bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.
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FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ’NDE - Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi grubunda 3. oldu. Sarı lacivertliler yeni yılda, ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek.
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TÜRKİYE’DE ZAFER BOTTAS’IN - Türkiye, motorsporlarının zirvesine yeniden ev sahipliği yaptı. Formula 1 takviminde yer almamasına rağmen, organizasyonu yapamayan ülkeler yerine İstanbul Park’tan bir kez daha en hızlı araçların sesleri yükseldi. Üstelik yarış bu kez seyircili düzenlendi. Yarışı Valtteri Bottas kazandı, podyumu Max Verstappen ve Sergio Perez tamamladı. Bir önceki 7. şampiyonluğunu Türkiye’de garantileyen Lewis Hamilton bu kez 5. oldu.
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MİLLİLER 2. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU - Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye’yi 2021’de de gururlandırdı. Ay yıldızlılar 2017’nin ardından bir kez daha Avrupa Şampiyonu oldu.
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SEMİH SAYGINER 7 YIL SONRA DÖNDÜ - Semih Saygıner başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli bilardocu 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Bu spora, 7 yıl ara veren Saygıner’in 7. şampiyonluğu oldu.
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TOPRAK RAZGATLIOĞLU TARİH YAZDI - Türkiye motorsporlarındaki ilk dünya şampiyonluğunu Toprak Razgatlıoğlu ile kazandı. Milli sporcu, Dünya SuperBike Şampiyonası’ndaki son yarış olan Endonezya’da kürsünün en üst basamağına Türk Bayrağı ile çıktı.
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VAKIFBANK 4. KEZ DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ - Vakıfbank, 4. kez dünyanın en büyüğü oldu. Sarı siyahlılar Ankara’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kupası finalinde Imoco Volley’yi 3-2 yendi. Türk sporunun gururu 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı kazandı. Fenerbahçe Opet turnuvayı 3. tamamladı.
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EMRE SAKÇI’DAN DÜNYA REKORU - Emre Sakçı 2021’de rekorlarına yenilerini ekledi. Türkiye şampiyonasında 50 metre kurbağalamada kısa kulvar düna rekorunu kıram milli yüzücü, 24.95’lik derecesiyle 25 saniyenin altına inen ilk sporcu oldu.
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2021’İN ACI KAYIPLARI - 2021 şampiyonluklar, başarılar ve kutlamalar kadar acı vedalara da sahne oldu. Türk sporunun önemli isimleri hayatlarını kaybetti. Galatasaray’ın eski başkanları Duygun Yarsuvat ve Mustafa Cengiz, sarı kırmızılıların unutulmaz futbolcusu Erhan Önal, Ankaragücü’nün efsane başkanı Cemal Aydın, Eski Samsunspor Başkanı Emin Kar, Karate Federasyonu başkanı Esat Delihasan, spor yöneticisi ve hukukçusu Türker Arslan 2021’de hayata gözlerini yuman isimlerdi.