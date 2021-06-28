Oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi
28 Haziran 2021 16:59
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Oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi | Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift, bugün evlendi. Nikâhı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydı.
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Nikâh öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz” dedi.
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Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken; Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.
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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi
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