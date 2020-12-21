Taner Ölmez evleniyor!

Fatih Portakal’ın YouTube'da yer alan programına konuk olan oyuncu Taner Ölmez, nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile düğün tarihini açıkladı.
21 Aralık 2020 16:56
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'Mucize Doktor' dizisindeki performansıyla çok konuşulan Taner Ölmez, Fatih Portakal'ın YouTube yayınına konuk oldu.
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Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, ilk kez ilişkisi hakkında konuştu.
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Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aile arasındaki bir törenle nişanlanan oyuncu, Fatih Portakal'ın "Aşk hayatın nasıl?" sorusunu yanıtladı.
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Ölmez, "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum" dedi.
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Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na ocak ayında evlilik teklifi etmişti.
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Ece Çeşmioğlu, konuk olduğu 'Eser Yenenler Show'da "Evlilik teklifini Brugge'de etti. 'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi" demişti.