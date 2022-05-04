Survivor'da sürpriz veda

Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı dün akşam itibarıyla sona erdi ve eleme adayları kesinleşti. Yapılan SMS oylaması sıralamasına göre ise en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'da hayallerine veda etti.
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Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım Survivor Evrim'i aday çıkarırken ikinci dokunulmazlıkta durumu eşitledi ve kaybeden Kırmızı takım Survivor Barış'ı potaya gönderdi. Geçtiğimiz akşam 3. Eleme adayı Survivor Ayşe oldu. Bugün yayınlanan Survivor yeni bölümü ile 4. Eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı ve Survivor Sude potaya gönderildi.
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Elenen isim SMS halk oylaması sonucu ile bu akşam Acun Ilıcalı tarafından konseyde açıklandı.
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Survivor'da elenen ismin bu akşam gerçekleşen eleme konseyinin ardından belli oldu.
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3 Mayıs'ta SMS oylama sonucuna göre Survivor'a veda eden isim Barış oldu.