Survivor'da kim elendi?

Survivor’ın dün yayımlanan bölümünde adaya veda eden isim belli oldu.
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Son 13 yarışmacının kaldığı yarışmada bu hafta bir isim daha elendi. Gönüllüler'de Berkan ve Hikmet Ünlüler'de ise Ayşe ve Sude eleme potasına girmişti. Haftanın ilk ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkura çıktı.
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Evrim sakatlığından dolayı oyuna katılamadı Nisa ile Nagihan peş peşe parkura çıkmak zorunda kaldı.
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Kadınlar yarışı ve erkekler yarışını da gönüllüler kazandı. Ödül olarak ise yarışmacılar pırpır uçakla Punta Cana'daki su parkına gitti.
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Gönüllüler lüks bir villada konaklyıp akşam yemeği yedi. Yemek menüsünde; kuşbaşı eti patlıcan beğendi, pirinç pilavı, sütlü irmik tatlısı vardı.
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Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan oldu. Haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe'ydi. Daha sonra dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler, eleme adayı olarak Hikmet'i seçti. 4. eleme adayı ise Sude oldu. Acun Ilıcalı, en az SMS oyu alan ve Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Sude oldu.