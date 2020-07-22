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Prezervatif kullanılırken yapılan 8 hata

Cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve istenmeyen gebelikleri önlemek için en sık kullanılan korunma yöntemlerinden olan prezervatif kullanımı, yanlış kullanıldığı takdirde amacını tam olarak yerine getiremeyebiliyor. 

22 Temmuz 2020 20:40

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Prezervatif kullanımında yapılan 8 hata şöyle 

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Kaynak: Mahmure-Hürriyet 

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Prezervatifi geç kullanma - Bu durum, boşalmanın hemen öncesinde ortaya çıkan penetrasyon döneminde çiftlerin korunmasız olmasına yol açarak hamile kalma ihtimalini artırıyor

49

Sertleşme öncesi kullanım - Bu durum, penise tam olarak oturmamasına neden oluyor. Bu da ereksiyon olamama sorununu beraberinde getiriyor

59

Çift prezervatif kullanımı - Çift prezervatif kullanımı boşalma ve orgazm hissini azaltıyor

69

Yanlış prezervatif kullanımı - Penis boyuna uygun olmayan prezervatif seçimi sızıntı yaparak istenmeyen hamileliklere zemin hazırlayabilir

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Yırtık prezervatif kullanımı - Yırtık veya hatalı üretilmiş prezervatifi kullanmak hamilelik riskini önemli ölçüde artırır

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Son kullanım tarihi geçmiş ürün kullanımı - Tarihi geçmiş ürünler koruma işlevlerini tam olarak yerine getiremedikleri için gebelik riski oldukça artıyor

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Bir kereden fazla aynı ürün kullanımı - Bu hem hijyen konusunda sorun yaratıyor hem de aşınabilme veya yıpranabilme oranı yüksek olan ürünün tam olarak koruma sağlamamasına neden oluyor

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