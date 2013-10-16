Uçsuz bucaksız Nijerya'nın sayısız kralları

Nijerya krallarının anayasal yetkileri 1963'te ellerinden alınmıştı ama George Osodi'nin fotoğrafları, Nijerya'nın yerel krallarının ihtişamlarından hiçbir şey kaybetmediklerini ortaya koyuyor. Fotoğraftaki kral, Ughelli Kralı Majesteleri Oharisi III ñ Ovie .
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Fotoğraftaki lider, Benin Krallığı Oba Erediauwa'sı Majesteleri Solomon Akenzua.
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Nijeryalı fotoğrafçı Osodi'ye, kralların saraylarına ve tahtlarının bulunduğu salonlara girme izni verildi. Nijerya 160 milyon nüfusa ve yüzlerce etnik gruba sahip. Fotoğraftaki kral, Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ijaw etnik grubunun bağlı olduğu ve 14. yüzyıldan beri varlık gösteren Isaba Krallığı'nın başı.
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Bu fotoğrafta, 1963'ten bu yana tahtta olan Kano Emiri Elhacı Ado Bayero görülüyor. Kano Emiri, Nijerya'nın en önde gelen Müslüman liderlerinden biri.
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Bu fotoğrafta kral kaftanıyla yer alan ve asıl mesleği öğretmenlik olan Oba Jimoh Oyetunji Olanipekun Larooye II, 2010 yılında güneybatıdaki Osun eyaletinde, Osogboland Kralı Ataoja unvanını aldı. Ancak kraliyet ailesinin bir bölümü, Oba Jimoh Oyetunji Olanipekun Larooye II'nin krallığını reddediyor.
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Benjamin Ikenchuku Keagborekuzi 1980 yılında 2 yaşındayken taç giyerek, tahta geçmiş en genç kral sıfatıyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Benjamin Ikenchuku Keagborekuzi, Delta eyaletindeki Agbor Krallığının Dein'i.
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Katsina Emiri Elhacı Abdülmümini Kebir Osman, beş yıl önce tahta geçti. Polo oynamaktan hoşlanıyor ve Nijerya Polo Birliği'nin hamisi. Barış yolunda arabuluculuk çabalarıyla tanınan Katsina Emiri, Katsina'nın ortasındaki dev boyutlardaki ve 1348 yılında yapıldığı söylenen Gidan Korau adlı kraliyet sarayında yaşıyor.
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Alayeluwa Oba Okunade Sijuwade, 1980 yılında taç giydiğinde, otomobil ithalatı yapan başarılı bir iş adamıydı. Nijerya'daki çok sayıda kral arasında hiyerarşi ve önem farklılıkları mevcut. Kuzey bölgelerindeki Emirler ve Ife Ooni büyük bölgelere hakimiyet kurmuş durumda. Diğer krallar ise bir köyün veya bir kasabanın geleneksel liderleri düzeyinde.