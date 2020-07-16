"Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrıldı!"
Uzun süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrıldı. Ünlü çiftin yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edildi.
16 Temmuz 2020 21:18
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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel ayrıldı.
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Evlenme kararı alan ve sosyal medyada da birçok kez konuşulan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdı.
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UçanKuş TV haberine göre, evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı.
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Erçel ve Dalkılıç’ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.
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. Erçel ile Dalkılıç’ın yakın çevireside biten ilişkiyi doğruladı. Çift 3 yıldır birlikteydi.
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