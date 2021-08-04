Muğla'da alevlerle mücadele gece de sürdü

Muğla’nın dört bir yanında bir haftadır devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar gece-gündüz demeden alevlere müdahale ediyor.
04 Ağustos 2021 09:23
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Muğla’nın Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınında havanın kararmasının ardından helikopterler müdahale sonlandırıldı.
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Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca gece boyunca yer ekipleri alevlerle mücadele etti.
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Menteşe Belediyesi tüm araçları ile yangının söndürülmesine katkı verirken, yangını duyan çevre sakinleri de küreklerini kaparak gece boyunca yangın ekiplerine yardımcı oldu.
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Yangın, Muratlar Mahallesi Belihan Sokak ve Kahveyanı mevkisine ilerledi.
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Zaman zaman rüzgârın etkisi ile patlayan alevler sık kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ilerledi.
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Yangın bölgesine vatandaşlar tarafından söndürme çalışmalarına katılan orman, itfaiye personeli ile sivil vatandaşlar için koliler dolusu su ve ayran gönderildi.
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Muratlar Mahallesi, yangın nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı.
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Yangın bölgesine, yöredeki firmalara ait su tankerleri ile arazöz ve itfaiyelerin kullanımı için sürekli olarak su taşındı.
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Muğla bölgesinde son bir hafta içinde çıkan orman yangınlarına yangının çıktığı bölgede bulunan tüm vatandaşlar itfaiye ekiplerine katkı vermek için görev yaptı.
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Ellerinde küreklerle itfaiye ekipleriyle ile omuz omuza yangının söndürülmesine katkı sunan vatandaşlar arazöz ve itfaiye hortumlarının taşınmasına yardımcı oldu.
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Yangın haberini duyduktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerine gelen Yasin Duru, "Arkadaş grubumuzla birlikte Muğla merkezden geliyoruz. Yangın çıktığını duyunca halı sahadaki oyunu bırakıp buraya geldik. Ormanlarımız yanmasın. Belki destek oluruz diye çıktık, geldik" dedi.
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Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere olay yerine gelen bir başka vatandaş Hamit Gür ise "Ormanlarımızın yanması bizi üzüyor. Yetişebildiğimiz kadarına elimizden geldiğince koşmaya çalışıyoruz. Dört bir yanımız yanıyor. Son olarak burada yangın çıktığını duyunca çıkıp geldik" diye konuştu.