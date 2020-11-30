Mucize Doktor dizisine flaş transfer

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna, flaş bir isim dahil oluyor
30 Kasım 2020 08:54
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Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan gibi oyuncuları da barındıran 'Mucize Doktor' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MF Yapım'ın FOX için çektiği Mucize Doktor dizisine katılacak karakter merak konusuydu
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Fenomen dizide Ali Vefa'nın (Taner Ölmez) komşusu Ezo'ya hayat verecek oyuncu belli oldu