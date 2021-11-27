Microsoft, Metaverse evreninde Xbox müzesi açtı
Metaverse olarak tasarlanan müzeyi avatarla gezmek mümkün.
27 Kasım 2021 11:06
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Microsoft'un Xbox adındaki oyun konsolu 20. yaşını kutluyor. Şirket bu etkinlik kapsamında bir müze kurdu.
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Muadillerinden farklı olarak bu müze sanal ortamda oluşturuldu.
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Metaverse şeklinde tasarlanan müze bir sanal evrenin nasıl olabileceğine dair fikir veriyor.
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Evrende 20 yıllık yolculuk ele alınıyor. Oyun konsolunun tarihçesindeki kilometre taşlarını görebiliyorsunuz.
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Ayrıca Xbox hesabınızla giriş yaparsanız kişiselleştirilmiş bir evrene de erişebiliyorsunuz.
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Daha önce oynadığınız oyunlar, Xbox dünyasına attığınız ilk adım gibi anlar da kişiselleştirilmiş sanal evrende bulunuyor.
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Her anın kendine ait bir linki bulunuyor. Eğer isterseniz bu linkleri başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
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Microsoft, Metaverse evreninde Xbox müzesi açtı
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Microsoft, Metaverse evreninde Xbox müzesi açtı
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Microsoft, Metaverse evreninde Xbox müzesi açtı
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