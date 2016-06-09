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Küresel Barış Endeksi'ne göre son 10 yılda çatışma yaşanmayan 10 ülke

09 Haziran 2016 17:40

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2016 Küresel Barış Endeksi dünyada şiddetin rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi. Terör örgütlerine hedef olan Fransa, Belçika ve Türkiye ise barış konusunda en büyük gerilemeyi yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Yeryüzünde son 10 yılda çatışma yaşanmayan sadece 10 ülke kaldı.

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Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporuna göre, 5 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye dünyada barışa en hasret bölge oldu.

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Mairitus

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Suriye'yi Güney Sudan ve Irak takip ediyor. Türkiye ise 163 ülkenin bulunduğu küresel barış endeksinde 145. sırada yer aldı.Terör 2015'te dünyada 32 bin 715 kişinin hayatına mal oldu. Küresel şiddetin bir yıllık bedeli ise tam 13.8 trilyon dolar. Uzmanlarsa Suriye ve Irak'taki durumun tüm dünyayı olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

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Panama

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2016 Küresel Barış Endeksi dünyada şiddetin rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi. Terör örgütlerine hedef olan Fransa, Belçika ve Türkiye ise barış konusunda en büyük gerilemeyi yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Yeryüzünde son 10 yılda çatışma yaşanmayan sadece 10 ülke kaldı.

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Katar

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Küresel Barış Endeksi 2016'nın raporunu göre, dünyada sadece 10 ülkede çatışma ve kutuplaşma yaşanmıyor. Küresel Barış Endeksi'nin raporuna göre son 10 yıl içerisinde sadece bu ülkelerde çatışma ve kutuplaşma yaşanmadı…

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İsviçre

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Botsvana

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Uruguay

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Şili

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Vietnam

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Kosta Rika

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Japonya

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