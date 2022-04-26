Kate Winslet'e miras kaldı
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milyarder Eve Branson'ın torunu Edward Smith ve eşi yıldız oyuncu Kate Winslet'e mirasından pay bıraktığı ortaya çıktı
26 Nisan 2022 16:38
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Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milyarder Eve Branson'ın torunu Edward Smith ve eşi yıldız oyuncu Kate Winslet'e mirasından pay bıraktığı ortaya çıktı.
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İngiliz milyarder Richard Branson'ın (71) geçen yıl vefat eden annesi Eve Branson'ın mirasından bir sürpriz çıktı.
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Eve Branson'ın İngiltere'deki 65 bin dolarlık (Yaklaşık 1 milyon TL) sahil evini ve mirasının bir kısmını torunu Edward Smith (44) ve onun eşi oyuncu Kate Winslet'e (46) bıraktığı öğrenildi.
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Eve Branson daha önce yaptığı bir açıklamada oğlunun Karayipler'deki adasında 2011'de fırtına sonrası çıkan yangından kendisini kurtaran Winslet'e hayatını borçlu olduğunu söylemişti.
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