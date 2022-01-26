Kadına şiddetle gündeme gelmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Ozan Güven, tiyatroyla geri döndü
26 Ocak 2022 13:21
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Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasının ardından rol aldığı diziden çıkartılan ve yeni bir projede yer almayan oyuncu Ozan Güven'in yeni projesi belli oldu.
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Ekrandan uzun süredir uzak kalan Ozan Güven, oyunculuğa tiyatro ile geri döndü.
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Güven, Baba Sahne’nin ‘Taxim’ adlı komedisinde başrolü Şevket Çoruh ile paylaşıyor.
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2017 yapımı İspanyol filmi ‘El Bar’dan uyarlanan yapım 2 Şubat’ta seyirci karşısına çıkacak.
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2022 yazında, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını açıklamasının ardından mahkeme süreci başlamıştı. Güven de Bulutsuz'dan kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.