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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, yaz aylarında hareketliliğin arttığı Çeşme, Seferihisar, Selçuk, Foça ve Menderes ilçelerindeki tatil merkezlerinde güvenlik önlemlerini artırdı

13 Temmuz 2021 11:30

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi

izmirsahilatlı jandarma
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