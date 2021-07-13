İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, yaz aylarında hareketliliğin arttığı Çeşme, Seferihisar, Selçuk, Foça ve Menderes ilçelerindeki tatil merkezlerinde güvenlik önlemlerini artırdı
13 Temmuz 2021 11:30
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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İzmir sahillerinde atlı jandarma dönemi
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