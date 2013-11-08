Hayatı başaşağı görmek
08 Kasım 2013 14:22
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Elif Samur Çelebi bu fotoğraf hakkında
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BBC okuyucusu Alex Dermatis başağı anını böyle yakaladı.
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Fotoğrafın sahibi Ali İhsan Mimtaş: Ege Üniversitesi Rektörlüğü bahçesinde karşılaştığımız tırtıl...
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Aykut Ekşiler bu fotoğrafta Gölyazı'nın evlerini görüntülemiş.
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Burcu Katırlı başaşğı fikrini böyle gördü.
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BBC okuyucusu Marina Cook, İngiltere'nin Cornwall şehrinde çektiğini söylediği bu fotoğrafta Jason ve Tyson adlı arkadaşlarının amuda kalkmaya çalıştığını aktarıyor.
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Mehmet Burak Zülfikar, bu fotoğrafta
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Bu fotoğrafı sahibi Serdar Kula: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eski bir Kıbrıs evinin duvarında bardaklık
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Bu fotoğrafı sahibi Serdar Kula: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eski bir Kıbrıs evinin duvarında bardaklık
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Elif Samur Çelebi bu fotoğraf hakkında
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Bu fotoğrafın sahibi Mehmet Ali adlı okuyucumuz,
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