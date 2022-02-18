Gökçe Bahadır evleniyor
18 Şubat 2022 11:50
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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, uzun zamandır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la evlilik hazırlığı yapıyor.
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Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisiyle gündem olan Gökçe Bahadır, şimdilerde 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle ekranlarda yer. alıyor.
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Dizi çekimlerine devam eden oyuncu, yemek molalarında gelinlik baktığını söyledi.
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Önceki gün Bebek'te görüntülenen Bahadır, düğün sorularına cevap verdi.
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Oyuncu, "25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklarımız devam ediyor, çok heyecanlıyız. Ama son dönemde çok yoğunum, gelinliğim bile hazır değil. Yemek molalarında gidip gelinlik bakıyorum" diye konuştu.
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