Filiz Aker kimdir?

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Conrad otelde ölü bulundu. Şaşmaz'ın sırtından çok sayıda kurşunla vurulduğu öğrenildi. Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar ettiği öğrenilen kadının eski manken Filiz Aker olduğu öğrenildi.
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1963 doğumlu eski manken Filiz Aker, greencard sahibiydi ve ABD'de yaşıyordu. 1 aydır Türkiye'de bulunan Aker, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Conrad otelde kalıyordu.
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Cumhuriyet gazetesinde 1990 yılında yayınlanan bir haberde manken Filiz Aker’in kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı yazıldı.
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Filiz Aker’in İnsan Avcıları, Alman Avrat 40 Bin Mark, Sürgün, Kurtlar Geceyi Sever, Vahşi ve Güzel adlı filmlerde oynadı