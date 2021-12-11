Felçli tilki yürüteçle hayata tutundu

Van'da trafik kazası sonucu arka bacakları felç olan tilki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince geliştirilen yürüteçle hayata tutundu.
11 Aralık 2021 12:10
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Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince muayene edilen tilkinin arka iki bacağının kırıldığı ve yürüyemediği tespit edildi.
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Merkezde geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.
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Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nda hasta olan ya da yaralanan bütün yaban hayvanlarına sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.
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Son zamanlarda trafik kazalarına bağlı olarak yaban hayvanlarının ciddi zarar gördüğünü belirten Aslan, "Yerleşim alanlarında hız sınırlaması var. Yaban hayvanlarının çıkabileceği yerlerde de sürücülerimizin çok dikkatli olması gerekir. Doğa hep beraber olunca yaşamaya değer." şeklinde konuştu.