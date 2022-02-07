Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Diego Costa önemli açıklamalarda bulundu.
07 Şubat 2022 10:02
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Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için başkan Ali Koç'un kararını bekliyor. Sarı-lacivertlilerin vereceği karara göre Diego Costa'nın rotası netleşecek.
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"Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim."
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"Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor" ifadesini kullanan Diego Costa, kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden sıkıldığını söyledi.
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Rusya'nın Zenit ve Krasnador'dan resmi telif aldığını vurgulayan Diego Costa, "Türkiye’de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" diye konuştu.
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Diego Costa, transfer konusunda bir sorun yaşanmaması için Brezilya'dan uçakla İspanya'ya geldi. Dünyaca ünlü yıldızın Türkiye ya da Rusya'ya olası bir transferde ulaşım sorunu yaşamak istememek için yolculuk ettiği belirtiliyor.
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Costa'nın 2 milyon Euro'luk bir ücretle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Costa ile Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini yedek yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki yapıyor.
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Brezilya asıllı İspanyol dünya yıldızı Diego Costa, Atletico Madrid ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşadı.
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Costa, son olarak formasını giydiği Brezilya'nın Atletico Miniero takımından ocak ayında ayrıldı. Kariyerinde 495 maça çıkan Costa, 186 kez gol sevinci yaşadı, 72 asist yaptı. İspanya Milli Takımı formasıyla 24 kez sahaya çıkan Diego Costa, 10 gol attı.