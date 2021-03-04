Deniz Seki son haliyle şaşırttı!
Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı.
04 Mart 2021 12:44
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Sağlıklı beslenme ile 2.5 ayda 22 kilo verdi. 36 beden olan şarkıcı Deniz Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.
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Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan Seki, bu kez yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçti.
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Takipçileri, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.
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Deniz Seki son haliyle şaşırttı!
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Deniz Seki son haliyle şaşırttı!
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Deniz Seki son haliyle şaşırttı!
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Deniz Seki son haliyle şaşırttı!
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