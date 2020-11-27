Friends yıldızı Matthew Perry evleniyor
Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, 29 yaşındaki sevgilisi Molly Hurwitz ile nişanlandı. Çift, 2 senedir gözlerden uzak bir şekilde beraberdi.
27 Kasım 2020 13:18
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Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, 29 yaşındaki sevgilisi Molly Hurwitz ile nişanlandı.
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51 yaşındaki Perry, sevgilisi ile nişanlanma kararını şu sözlerle anlattı: "Ne şanslıyım ki bu kez dünyadaki en harika kadınla birlikteyim"
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29 yaşındaki Hurwitz, bir edebiyat alanında çalışıyor.
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Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle çok sevilen Perry, ilk kez evlenmiş olacak
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