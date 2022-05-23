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Bu hafta 4 dizi final yapacak

İşte, bu hafta seyirciyle son kez buluşacak olan o diziler

23 Mayıs 2022 13:35

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Bu hafta 4 dizi final yapacak

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İki sezondur TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Masumlar Apartmanı, 24 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de final yapacak.

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Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisi, 15. bölümü ile 25 Mayıs Çarşamba akşamı final yapacak.

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Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle final yapacak. Sadakatsiz dizisi 25 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması nedeniyle 5. bölümde final yapacak.

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