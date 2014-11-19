Beyaz Perde için Kürtçe öğrenen oyuncular

Boyut Film'in yeni dizisi çekimlerinin büyük çoğunluğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen "Aşkın Dili Yok" adlı dizide Kürt bir avukatı canlandırıyor. Kocası faili meçhul bir cinayete kurban giden, kendisi de bu olaydan sonra insan haklarını davalarına bakan bir avukatı canlandıracak olan Çakır, Kürtçe dersleri almaya başladı. Çakır, sosyal medya hesaplarından da bu konuda sık sık açıklamalar yapıyor.
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Yönetmen Erden Kıral’ın, zorla göç ettirilen Güneydoğulu bir ailenin dramatik öyküsünün anlatıldığı ‘Gece’ adlı sinema filminde rol alan Vildan Atasever de Kürtçe öğrenmeye başlayan oyunculardan birisi. Kürtçe’yi uzun zamandır öğrenmek istediğini belirten Atasever, Kürt arkadaşlarının da yardımıyla Kırmançi lehçesini çat pat konuşmaya başladığını söylüyor.
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2011'de gösterilen ve itfaiye kamyonları bozulan Karadenizli Çayırbağı beldesine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bir itfaiye aracı hibe etmesi üzerinden gelişen olayların anlatıldığı "Yangın Var" filmi de bir başka oyuncuya Kürtçe öğretmişti. Son olarak Kutluğ Ataman'ın Altın Portakal'da 6 ödül kazanan "Kuzu" filminin başrolünde oynayan Nesrin Cavadzade, Yangın Var için Kürtçe öğrendiğini açıklamıştı.
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Behzat Ç. ile yıldızı parlayan son olarak da Kardeş Payı ile büyük sempati toplayan oyuncu Seda Bakan da az da olsa Kürtçe öğrenmek zorunda kalanlardan. Osman Sınav'ın yönettiği ve 2008'de gösterilen Pars: Narkoterör adlı dizide Vanlı bir Kürt ailenin kızını canlandıran Seda Bakan, bu rol için bir süre Kürtçe dersleri aldı.
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Tiyatro ve sinemadaki önemli kariyerinin ardından birçok dizide de rol alan Cem Kurtoğlu da yine Kürtçe öğrenenlerden. TRT 6 için 2012'de çekilen Kürt edebiyatının önemli isimlerinden Ahmed Hani’nin ünlü eseri “Mem û Zîn”deki nadir Türk oyunculardan olan Kurtoğlu, Kürtçe konuşmakta oldukça zorlandığını söylemişti. Kurtoğlu, diyalogları her gün bir kağıda Kürtçe yazdırdığını ve sürekli olarak çalıştığını anlatmıştı.
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Yeşilçam'ın emektar oyuncularından, kariyeri boyunca 80 filmde rol alan Menderes Samancılar da Kürtçe dersi alan oyuncular arasında. Tabii diğerlerinden farkı, Samancılar'ın Kürt olmasına karşın hiç Kürtçe bilmemesi... Pek çok dizide de rol alan Menderes Samancılar'ı ana dilini yıllar sonra öğrenmeye iten neden ise, Kürt yönetmen Hiner Saleem'in Fransa'da vizyona giren "Si tu meurs, je te tue" (Eğer ölürsen, seni öldürürüm) filmi oldu. Filmin tek Türkçe bilen oyunusu olan Samancılar, film için gece gündüz çalışarak Kürtçe öğrenmiş. Samancılar "Ana dilim Kürtçe ama Kürtçe konuşmasını bilmeyen Kürtlerdenim. Yönetmen bütün diyalogları teybe okudu. Ben de İpod'dan iki ay ezber yaptım" demişti.