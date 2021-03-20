Bayhan’dan Deniz Seki açıklaması

Bayhan, yıllar önce bir yarışma programında kendisi hakkında “Toplumdan aforoz edilmeli” sözü nedeniyle kırgınlık yaşadığı Deniz Seki'nin son şarkısına eşlik ettiği videoyu geçtiğimiz günlerde paylaştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Bayhan, kendisine bu konuyu hatırlatan muhabirlere "Şarkıyı hoşuma gittiği için paylaştım ama Deniz Seki'ye karşı da kırgınlığım yok" dedi.
34
Bir döneme damga vuran 'Popstar' yarışması ile şöhreti yakalayan Bayhan Gürhan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşıyla alışveriş yapan şarkıcı, 'Popstar' yarışmasında polemik yaşadığı Deniz Seki hakkında konuştu.Bayhan Gürhan, geçen günlerde Deniz Seki'nin son çıkan şarkısına otomobilde eşlik ettiği bir video çekerek, Instagram hesabından yayınlamıştı. 41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada gündem olan paylaşımı hakkında, "Şarkıyı hoşuma gittiği için paylaştım ama Deniz Seki'ye karşı da kırgınlığım yok" dedi.