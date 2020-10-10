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Atlı polislerden mangal denetimi

Atlı polis birlikleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar ateş yakmamaları konusunda uyarıldı

10 Ekim 2020 14:58

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Aydos Ormanı'nda bugün denetim yaptı

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Ekipler ormanda piknik yapmaya gelen vatandaşlara ateş ve mangal yakmamaları konusunda uyarı yaptı

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Atlı polislerin Aydos Ormanı'nda gün içerisi denetimlere devam edeceği öğrenildi

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Atlı polislerden mangal denetimi

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Atlı polislerden mangal denetimi

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Atlı polislerden mangal denetimi

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Atlı polislerden mangal denetimi

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