Altay Bayındır'da Michael Kraft sendromu

Michael Kraft 7 Ağustos 2020 tarihinde göreve başlamış, 3 Eylül 2021 tarihinde de Fenerbahçe'deki görevine son verilmişti.
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Zira Alman kaleci antrerörü Michael Kraft, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrasındaki gelişiminde ciddi katkıları olmuştu.
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Üst üste gelen bu hataların sebebi sorgulanmaya başlandı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Altay Bayındır'ın Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'ın ayrılmasından sonra bu hataları yaptığı ve Alman çalıştırıcının eksikliğini hissettiği iddia edildi.
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Türkiye’nin Karadağ ile oynadığı ve 2-2 sona eren maçta yenilen son golde barajın kurulmasındaki hata, son Trabzon maçında yenilen ilk golde yine baraj hatasının olması dikkat çekti. Yine Sivas maçında da yenilen golde de Altay topu kaybettikten sonra penaltıya sebebiyet vermişti.
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Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır son dönemlerde yaptığı hatalar sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. (Takvim)