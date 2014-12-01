AIDS'ten ölen ünlüler

Queen'in efsanevi solisti Freddie Mercury, belki de bu hastalıktan hayatını kaybeden en ünlü kişi. İlk teşhis 1987 yılında kondu fakat ölümünden 24 saat öncesine kadar basında çıkan hiçbir haberi doğrulamadı. 23 Kasım 1991'de menajeri aracılığıyla hastalığını doğrulayan bir açıklama yaptı ve 24 saat sonra Londra'da hayatını kaybetti. (Kaynak: Line)
210
Çoğunlukla bilim kurgu eserleriyle tanınan Yahudi asıllı ABD'li yazar ve biyokimyacı Isaac Asimov, 1983'te olduğu by-pass ameliyatı sırasında kendisine verilen kandan AIDS'e yakalandı. 6 Nisan 1992'de hayatını kaybetti. AIDS'ten öldüğü ölümünden tam 10 yıl sonra açıklandı.
310
Alfred Hitchkock imzalı 'Psycho' filminin unutulmaz oyuncusu Anthony Perkins Hollywood’da ilk açıkça bilinen biseksüellerdendi. 1992 yılında hayatını kaybetti.
410
Ses kalitesinin kusursuzluğuyla adından söz ettiren İsrailli şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Ofra Haza, 2 kez mucizevi şekilde uçak kazasından kurtuldu. 2000 yılında Aids'e bağlı organ bozukluklarından hayatını kaybetti. Çevresi hastalığı nasıl kaptığını ve ölümüyle ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.
510
Amerika Açık Tenis Turnuvasında ana korta adını veren 1993 Dünya 1 numarası olmuş ABD'li tenisçi, şimdiye kadar Wimbledon, Avustralya Açık ve Amerika Açık’ı kazanan tek afroamerikandır. 1980'lerde geçirdiği kalp ameliyatında verilen kandan hastalığı kapan tenisçi 1992 yılında hastalığını duyurdu. Hastalığı sonrasında toplumu bilinçlendirmek için birçok çalışma yaptı. Arthur Ashe Derneğini ve Halk Sağlığı için Arthur Ashe Enstitüsünü kurdu. 6 Şubat 1993'te AIDS'e bağlı zatürre sebebiyle hayatını kaybetti.
610
Hatırı sayılır derecede porno filmde oynamış erkek oyuncu, porno sektörüne penis boyuyla (34.3 cm) damga vurdu. Uyuşturucu ve mafyayla adı anılmaya başladıktan sonra AIDS'e yakalanıp hayatını kaybetti.
710
5 kez Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonu, 3 kez Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonu olan ve 72 Olimpiyat madalyası bulunan Ondrej Nepela 38 yaşında Almanya'da hayatını kaybetti. Hastalığı nasıl kaptığı bilinmemekle, homoseksüel olduğu duyulmaya başladı.
810
1980'lerde oyunculuk ve mankenlik yapan Gia Carangi'nin konulan zatürre teşhisi ardından AIDS olduğu öğrenildi. Ölümüyle ilgili moda dünyası ve çevresi tarafından çok bilgiye sahip olunmayan manken AIDS'ten ölen ilk kadın ünlü olarak biliniyor.
910
Gangsta Rap’in babası olarak anılıyor. 12 yaşında seks hayatına başladığı, 3000 kadınla birlikte olduğu ve 6 kadından 7 çocuğu olduğu biliniyor. Nefes darlığı sebebiyle gittiği hastanede AIDS teşhisi konuldu ve 2 ay sonra 31 yaşında hayatını kaybetti.
1010
1.96 boyunda olan ve döneminin en yakışıklı erkekleri arasında gösterilen Rock Hudson, 1984 yılında ''bu hastalık yüzünden ölmekteyim” açıklamasını yapıp hastalığını duyurdu. Yaklaşık 1 yıl sonra hayatını kaybetti.