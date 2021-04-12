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74. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. “Nomadland” törende büyük ödülleri topladı

12 Nisan 2021 08:38

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74. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

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İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından bu yıl 74. kez dağıtılan BAFTA Ödüllerini kazananlar belli oldu. Edith Bowman ve Dermot O’Leary’ın sunumuyla pandemi koşullarına uygun olarak Royal Albert Hall’da seyircisiz yapılan törene, tüm adaylar çevrimiçi katıldı. Törende ödülü açıklayan isimler arasında ise Priyanka Chopra Jonas, Chiwetel Ejiofor, Hugh Grant, Richard E Grant, Tom Hiddleston, Felicity Jones, James McAvoy, Jonathan Pryce, Anna Kendrick ve Renee Zellweger yer aldı.

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Daha önce törene katılacağı belirtilen BAFTA Başkanı olan Prens William, Prens Philip’in vefatı nedeniyle programını iptal etti. Törende, BAFTA’nın ilk başkanı olan Prens Philip de anıldı. BAFTA ödülünü kazananların listesi şöyle:

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En İyi Film: Nomadland

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En İyi İngiliz Filmi: Promising Young Woman

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En İyi İngiliz Kısa Film: The Present

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Yabancı Dilde En İyi Film: Another Round

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En İyi Kadın Oyuncu: Frances Mcdormand – Nomadland

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En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins – The Father

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn – Minari

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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

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En İyi Yönetmen: Chloé Zhao – Nomadland

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En İyi Belgesel: My Octopus Teacher

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En İyi Animasyon Film: Soul

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En İyi İngiliz Kısa Animasyon: The Owl and the Pussycat

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En İyi Özgün Senaryo: Promising Young Woman - Emerald Fennell

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En İyi Uyarlama Senaryo: The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller

1828

En İyi Müzik: Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

1928

En İyi Görüntü Yönetimi: Nomadland -Jashua James Richards

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En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı: His House – Remi Weekes

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En İyi Kurgu: Sound of Metal - Mikkel E.G. Nielsen

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En İyi Yapım Tasarımı: Mank

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En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey’s Black Bottom

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En İyi Saç ve Makyaj: Ma Rainey’s Black Bottom

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En İyi Ses: Sound of Metal

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En İyi Görsel Efekt: Tenet

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En İyi Kadro: Rocks

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Yükselen Yıldız Ödülü: Bukky Bakray

BAFTAfilmödül74. BAFTA Ödülleri
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