İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri gecesine Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan drama filmi '1917' damgasını vurdu
03 Şubat 2020 14:19
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73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
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73. kez düzenlenen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri BAFTA düzenlenen görkemli bir geceyle sahiplerini buldu. Kate Middleton ile Prens William'ın da katıldığı törende kırmızı halıda yürüyen Emilia Clarke, Charlize Theron, Scarlett Johansson gibi ünlü güzeller şıklıklarıyla göz doldurdu.
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Geceye 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Joker ve Parasite filmleri damgasını vurdu. 1917 filmi, BAFTA ödüllerinde 7 dalda ödül kazandı. Büyük bir beğeni kazanan Joker filmi de 3 dalda ödül aldı. BAFTA ödüllerinde en iyi erkek oyuncu Joker karakterini canlandıran Joaquin Phoenix olurken, en iyi kadın oyuncu ise Judy filminin başrol oyuncusu Renee Zellweger oldu.
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BAFTA Ödülleri gecesine 79 yaşındaki Hollywood yıldızı Al Pacino'nun yaşadığı talihsiz olay da kadrajlara böyle yansıdı.
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Ödül gecesine Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan drama filmi '1917' damgasını vurdu. Film, en iyi film ödülü de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazandı. 1917'nin kazandığı ödüller şöyle: En İyi İngiliz Filmi, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özel Efekt.
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En İyi Animasyon Film: Klaus (Sergio Pablos, Jinko Gotoh)
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Renée Zellweger, Judy filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.
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En iyi erkek oyuncu ödülüne 'Joker' filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü.
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Laura Dern, Marriage Story'deki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı.
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Yardımcı erkek oyuncu kategorisinde ödül Once Upon a Time in Hollywood'daki performansıyla Brad Pitt'e gitti. Törene katılmayan Pitt yerine ödülü rol arkadaşı Margot Robbie kabul etti.
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Kore yapımı 'Parasite' filmiyse, yabancı dilde en iyi film ve en iyi orjinal senaryo ödülünü aldı.
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En İyi Belgesel: For Sama (Waad al-Kateab, Edward Watts)
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En İyi Uyarlama Senaryo: Jojo Rabbit (Taika Waititi)