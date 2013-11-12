2013'te hayata veda eden ünlüler

Türkiye, 2013 yılında sanat, iş, futbol, müzik ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin ardı ardına gelen ölüm haberlerine üzüldü. Son olarak gazeteci, yazar Savaş Ay hayatını kaybetti. Usta gazetecinin ölümü ile birlikte 11 ayda kamuoyunun tanıdığı birçok isim hayata gözlerini yumdu
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2013 yılının ilk ölüm haberi 61 yaşındaki şarkı ve söz yazarı Şenay Yüzbaşıoğlu'dan geldi. Yüzbaşıoğlu'nun ölümü ile müzik ve sanat dünyası büyük üzüntü yaşadı
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Ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 17 Ocak’taki ani ölümü basın dünyasında büyük üzüntü ile karşılandı
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Birand'ın öldüğü gün Akademisyen ve gazeteci, Prof. Dr. Toktamış Ateş ve Devlet Tiyatroları sanatçı, rejisör İsmet Hürmüzlü de hayata gözlerini yumdu
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13 Ocak'ta Tiyatro ve sinema oyuncusu Alev Sururi, 16 Ocak'ta dünyaca ünlü Ressam Burhan Doğançay da hayatını kaybeden ünlü isimler arasında yer aldı
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12 yıl boyunca kanserle mücadele eden Türk müziğinin duayen isimlerinden sanatçı Ferdi Özbeğen, tedavi gördüğü hastanede 28 Ocak Pazartesi günü hayatını kaybetti
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Aynı gün Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Arif Peçenek de hayata gözlerini yumdu
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21 Ocak'ta ise Türk edebiyat öğretmeni, yazar İsmet Kür ve Kamuoyunda 'Deprem Dede' olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara da vefat etti
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Sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen Savaş Akova ise 23 Ocak Çarşamba günü hayata veda etti
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Ardı ardına gelen ünlü isimlerin vefat haberlerinin ardından bir kez daha Türkiye acı bir haber aldı. 3 Mart Pazar günü tedavi olduğu hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses hayranlarını yasa boğdu
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Müslüm Gürses'in ölümünden 1 hafta sonra ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Metin Serezli ve Dinçer Çekmez de hayatını kaybetti
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Nisan ayı içerisinde; Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, yönetmen ve senarist Yaşar Güner, Türk sinemasının yönetmenlerinden Şahin Gök ve sanatçı Nigar Uluerer vefat etti
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Mayıs ayının ilk haftasında ise spor camiası, Bursa Spor Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın ani ölüm haberi ile sarsıldı
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Aynı gün içerisinde usta oyuncu Gül Yalaz da hayatını kaybetti
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Mayıs ayı içerisinde; Türkiye'nin en iyi akrobasi pilotlarından, hava fotoğrafçısı Murat Öztürk uçağının düşmesi sonucu hayata gözlerini yumdu
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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi 86 yaşındaki Nazmiye Demirel de Mayıs ayından hayatını kaybeden isimlerden oldu
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Tiyatro ve sinema camiası, usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in ölüm haberi ile yıkıldı. Evde düşüp başını duvara vurması sonucu 27 Eylül Cuma günü hayata veda etti
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Haziran ayında ünlü yazar Peride Celal, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden eski milli futbolcu Selçuk Yula,
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Son olarak da Gazeteci Savaş Ay gırtlak kanseri nedeniyle tedavisi gördüğü Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uzun yıllardır gazetecilik yapan, A takım programını ile milyonların gönlünde yer eden ve Türkiye'de gündem oluşturan haberlere damgasını vuran usta gazeteci Savaş Ay, 9 Kasım Cumartesi günü vefat etti