10 maddede sıradışı mütevazılığıyla Papa 1. Francis
28 Kasım 2014 11:17
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Asıl adı Jorge Bergoglio olan, Papa Franciscus, 1936'da Arjantin'de dünyaya geldi. Tahsilini kimya üzerine yapan 1958'de Cizvitler'e katılan Franciscus, 1970'te Katolik İlahiyatı üzerine eğitimini tamamladı ve 1979'a kadar doçent olarak çalıştı. 1986 yılına kadar San Miguel Yüksekokulu'na rektörlük yapan Franciscus, 2001'de kardinal olarak seçildi. Kendisinden önceki Papa olan Benedictus'un tartışmalar yaratan istifasının ardından 2013 Konklavı'nda Aziz Petrus'un 265. halefi olarak Papalık görevine getirildi. Franciscus iki seneye yaklaşan görev süresince özellikle son bir yıl içerisinde tartışmalar yaratan söylemlerde bulundu. Almanca ve Portekizce dahil sekiz dil bilen Franciscus, 28 Kasım'da Türkiye 'ye gelecek ve 30 Kasım'a kadar yurt içinde ziyaretlerde bulunacak. Franciscus’un şu ana kadar tartışma yaratan 10 söylem ve hareketi bir araya getirildi... (Kaynak: RADİKAL)
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Avrupa Parlamentosunda konuşan ruhani lider; "IŞİD'le diyalog kapısını kapatmayın" dedi.
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İnternetin Tanrı'nın bir lütfu olduğunu ifade eden Franciscus, sosyal medya erişimi olmayanların, dışlanma riski bulunduğuna da dikkat çekti. İnternet hakkındaki yorumlarını şu şekilde tamamladı: “İnternet , bir araya gelme ve dayanışma için çok imkanlar sunuyor. Bu, iyi bir şeydir ve bizi birbirimize yakınlaştırabilir”
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Kudüs'teki Sinagog saldırısından sonra ruhani lider, "Kudüs ve Kutsal Topraklar'ın diğer bölgelerinde artarak devam eden gerilimi, ibadet yerlerinden dahi eksik olmayan kabul edilemez şiddeti, endişeyle takip ediyorum" dedi.
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Kudüs'teki Sinagog saldırısından sonra ruhani lider, "Kudüs ve Kutsal Topraklar'ın diğer bölgelerinde artarak devam eden gerilimi, ibadet yerlerinden dahi eksik olmayan kabul edilemez şiddeti, endişeyle takip ediyorum" dedi.
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Embriyonik kök hücre araştırmaları için ise Papa “Sözde başkalarını kurtarmak için insanları laboratuvar denekleri olarak kullanmak” olduğunu söyleyen Papa, kendisini dinleyen 4 bin doktoru “cesur” davranmaya devam etmeye çağırdı.
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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, "Tanrı elinde sihirli değneği olan bir sihirbaz değildir" dedi. Papa " İncil’de yaratılışı okuduğumuzda, Tanrı’nın elinde sihirli bir çubukla her şeyi yapabildiğini düşünme riski var. Oysa durum böyle değil. Evrim teorisi de evrimleşen varlıkların yaratılmış olmaları ön koşulunu gerektiriyor" diyerek bilimle dinin kesişmesine vurgu yaptı.
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Güney Kore ziyaretinden sonra dönüş yolunda "Kürdistan'a gitmek için hazırım. Ama bu, bu zamanda yapılacak en iyi şey değil" sözleriyle dikkat çeken Papa, IŞİD'in koalisyon güçleri tarafından bombalanmasını ise şu şekilde değerlendirdi: "Haksız saldırganı durdurmak caizdir ancak bu bombalamak ya da savaş yapmak anlamına gelmez"
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Katoliklerin ruhani lideri, savaşın vahşetini kınarken, zulmün korkunç seviyelere ulaştığını ve bunun kurbanlarının da genellikle kadın ve çocuklar olduğunu kaydetti. Papa, işkencenin neredeyse sıradan hale geldiğini, yerkürede üçüncü dünya savaşı yaşandığını belirterek, "Biz üçüncü dünya savaşındayız ama parça parça" ifadesini kullandı.
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La Vanguardia gazetesine konuşan Papa Francis, kapitalist ekonomik sistemi eleştirerek, “Sömürü, açlık ve ekonomik sistem insanların hizmetinde değil. Kapitalizm kendi düzenini devam ettirebilmek için savaşlar çıkarıyor’’ dedi.
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Her ziyaretinde beraberinde götürdüğü üstü açık 'Papamobil'i Türkiye'ye getirmeyecek olan Papa, Türkiye ziyaretinde zırhsız bir Fiat Albea aracın kendisine tahsis edilmesini talep etti. Ancak bu talebi kabul olmadı, Papa'ya yine zırhsız fakat lüks bir otomobil tahsis edilecek.
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Papa'nın daha önce pek çok Papa'nun gerçekleştirdiği gibi ayak yıkama ritüeli de çok konuşulan hareketlerden biriydi. Aralarında Müslümanların da bulunduğu 12 mahkumun ayağını yıkayıp öpen Papa, insanlığa 'Hizmetinizdeyim' mesajı verdi.
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Kendisinden önceki Papa Benedictus'tan kalan bir mirası yerine getiren Franciscus, 2013 yazında 1480 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunma yapan İtalya'nın güneyindeki Otranto şehrinden 800 savaşçının yanı sıra, bir Kolombiyalı ve bir de Meksikalı rahibi de ekleyerek toplamda 802 kişiyi aynı anda Aziz ilan ederek, tek seferde en fazla kişiyi aziz ilan eden Papa olarak Vatikan tarihine geçmişti.