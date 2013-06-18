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Yusuf Eradam

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18 Haziran 2013

Bu eylemler, zorba AKP iktidarına karşı, bizi götürdükleri uçuruma karşı direniştir

Bu eylemler, zorba AKP iktidarına karşı, bizi götürdükleri uçuruma karşı direniştir ve GENÇ eylemlerdir, gençlerin eylemleridir.

Bu eylemler, zorba AKP iktidarına karşı, bizi götürdükleri uçuruma karşı direniştir ve GENÇ eylemlerdir, gençlerin eylemleridir. Zorba iktidarın bu kadar dellenmesinin, vahşice saldırmasının sebeplerinin başında da bu genç nüfusun çokluğundan kaynaklı KORKU gelmektedir. Mandela'nın dediği gibi bizlerin akıl edemediklerini yapmışlardır ve büyüyerek de yapmaktadırlar. Bizler gençlerimize katıldık, onlar bize değil. Bu yüzden programlarınızda gençlere AFERİN diyen, onları değerlendiren benim gibi "hocalar", yitirecek çok şeyi olan temkinli "ebeveynler" yerine, ONLARI, BU TAKSİM GENÇLERİNİ KONUŞTURUN, onlar sosyal medyada kullandıkları yaratıcı zekayı ve terbiyeli, kültür, bilgi küpü beyinlerini, hepimizinkinden kocaman yüreklerini doğru, dosdoğru tümcelerle DİLE GETİRİRLER, yol açın onlara ki YOL VERSİNLER bu zorbalara. Biz yanlarındayız, gururla, onlarla omuz omuzayız bilsinler, bilirler, biliyorlar.
 

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