Kardeşim Selahattin oyum iki turda da sana

Kendimi bildim bileli politikadan hiç uzak kalamadım. Gençlik yıllarımı saymazsak epeyce kere sandık başına gitmişliğim de oldu. Bu seçimlerin çoğunda da, bir çok insan gibi, ben de çeşitli çaresizlikler yaşadım. Kime oy vereceğiz şimdi, bunların hiç biri beni temsil etmiyor... Kıvran dur. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine giderken ilk defa farklı bir durum yaşıyorum. Birincisi ilk defa bir politikacıya 'kardeşim' diye hitap edebiliyorum ve ilk defa bir politikacıya bütün içtenliğimle kardeşlik duyguları besliyorum. Bunun basit bir politik desteğin ötesinde bir durum olduğunun da anlaşılmasını isterim. İkincisi ise, siyasi duruşu nedeniyle tereddütsüz ve içim rahat olarak oyumu Demirtaş'a verecek olmam.

CB seçimleriyle ilgili bildiğiniz gibi çokça yazılıp çiziliyor, birinci tur şöyle olursa ikinci tur böyle olursa diye ince hesaplar yapılıyor. Selahattin kardeşimiz bazı kesimlerden özellikle, 'aman ha akıllara bir seçenek olarak düşmesin' diye gizleniyor. Öte yandan, bazı, kendilerine ulusalcı diyen utangaç milliyetçiler ise özellikle gözlerini kapatıp mırıldanıyorlar... HDP Kürt partisi, Türkiye'yi kucaklayamaz, zaten 2. Tura çıkamaz, oylar boşa gidecek vb...

Siyasi akıl nedense ya ideolojik ön yargıların yarattığı belli alışkanlık ve düşünce kalıplarının ya da ince pragmatist hesaplar peşinde olmanın etkisiyle bazen kendini olmadık yerlerde bulabiliyor. Oysa sadece siyasi beklentilerimizde tutarlı olmayı ölçüt alarak, basit ve sade düşünmeye çalıştığımızda işin o kadar çetrefilli olmadığını görebiliriz.

Kendisinin ve HDP'nin siyasi duruşu ve söylemleri düşünüldüğünde kimler 10 Ağustosta sandıkta Selahattin Demirtaş'a oy vermelidir? Sağduyu şöyle diyor:

Eğer kendinizi ortanın azcık da olsa solundan başlayarak solda hissediyorsanız. Oyunuz Selahattin Demirtaş'a olmalıdır. Oldukça geniş bir yelpazeden söz ettiğimin farkındayım ama adayımızın yukarıda da söylediğim gibi milliyetçi yargılara saplanmamış bütün bu kesimlerin taleplerini karşıladığını düşünüyorum. (Bu noktada şunu da söylemeden geçemeyeceğim, CHP içinde ulusalcılardan uzak, kendilerini biraz daha solda gören, Ekmeleddin Bey'in adaylığını içlerine sindiremeyen kişiler olduğunu duyuyoruz, eğer böyleyse bu kişilerin bir an önce Selahattin Demirtaş'a desteklerini açıklamaları gerekmez mi?)

Sol adına yapılan boykot çağrılarının da doğrusu benzer ulusalcı kaygılardan kaynaklandığını düşünüyorum. (Acaba kim aday olsaydı evet derlerdi onu kestiremiyorum ama seçimi iktidar oyunu olarak görüp boykot ediyoruz diyorlarsa, bütün seçimler için aynı tutarlılığı göstermeliler diye düşünüyorum.)

Eğer liberal demokratsanız, oyunuz Selahattin Demirtaş'a olmalıdır. Demokrasiyi seviyor, demokrasiye inanıyorsanız hangi ideolojiye dayalı olursa olsun, ister Kemalist, ister islamcı ister başka bir ideoloji olsun her türlü ideolojik vesayetin karşısındaysanız oyunuz Demirtaş'a olmalı. Anti demokratik uygulamaları sadece "gerici AKP iktidarının" ürünü değil, Cumhuriyetin kuruluşundan beri yaşanan bir demokrasi sorunu olarak görüyorsanız, siyaseti sadece "gericilik-ilericilik" kavgası düzeyinde görmüyorsanız, kısacası artık demokratik bir cumhur görmek istiyorsanız oyunuz Demirtaş'a olmalıdır.

Eğer Kürt'seniz, söyleyecek bir şey var mı bilmiyorum? Kürtlerin kimlik ve özgürlük savaşının en ödünsüz en barışçı savunucusu olarak oyunuz tek bir tane dahi sekmeden tabi ki Demirtaş'a olmalıdır.

Eğer Aleviyseniz, oyunuz Selahattin Demirtaş'a olmalıdır. Yetmedi mi devletin resmi partilerinden, resmi ideolojilerinden medet umduğunuz. Yüzyıllardır uğradığınız ayrımcılık şimdiye kadar iktidarın ağzında propaganda sakızı olmaktan ileri gitmedi, peki çatı adaydan mı bekleyeceksiniz bu zulme son vermesini?

Eğer herhangi bir gayri müslim kimliğe aitseniz, oyunuz Selahattin Demirtaş'a olmalıdır. Demirtaş geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için, halkların kardeşliği için sizleri birlikte politika yapmaya davet ediyor.

Eğer kadınsanız , oyunuz Selahattin Demirtaş'a olmalıdır. Kadın hakları denen şeyin, kadınların siyaset yapması anlamına geldiğini, onun kadınların süslenip sokağa çıkması ya da birer biblo gibi evde oturması anlamına gelmediğinin artık anlaşılmış olması gerekir. Güneydoğuda kadınların yaşadığı büyük devrimi artık büyükşehir kadınımız da görmelidir. Bu konuda gerçekten hem HDP içindeki hem de güneydoğudaki kadınların pratiği yeterli fikri vermektedir. Bugün kadın hakları konusunda tek politik söylemi ve fiili uygulamaları olan parti HDP'dir.

Eğet LGBT bireyi iseniz, oyunuz Selahattin Demirtaş'a olmalıdır. Her vesileyle dile getirildiği üzere LGBT hakları konusunda tek söylemi olan, onların uğradığı ayrımcılığa karşı somut olarak sesini yükselten parti HDP dir. Bu konuda Demirtaş'ın tutumu da yeterince nettir.

Eğer anneyseniz, oyunuz Selahattin Demirtaş'a, barış adına ona olmalıdır, çünkü Demirtaş on yıllardır süren ve binlerce gencimizin hayatını kaybetmesine yol açan savaşı sona erdirmek için her zaman Kürt halkı adına yaptığı gibi yine kollarını açmış herkesi kucaklamaya çalışıyor. Şimdi, bir kere de sizin kollarınızı açıp bu Kürt kardeşimize karşılık vermeniz gerekmez mi?

Toparlayalım,

Solcuysanız, demokratsanız, Kürtseniz, Aleviyseniz, kadınsanız, LGBT bireyiyseniz, çevreciyseniz sizin eliniz başka bir adaya gidemez, gitmemeli, sizin oyunuz Selahattin Demirtaş'a olmalıdır.

Bunlardan bir gruba ait olduğunuz halde tereddütleriniz varsa, aynanın karşısına geçip kendinizi, ön yargılarınızı gözden geçirin, Selahattin kardeşimize daha çok kulak verin o size yardımcı olacaktır.

Eğer şöyle düşünüyorsanız, iyi ama bu işin bir de 2. turu var, birinci neyse de 2. tur ne olacak? Ben de diyorum ki, tamam 1. turda olduğu gibi 2. turda da oyumuz Selahattin kardeşimize olmalı zaten... Sorun ne?

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