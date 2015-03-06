Kadınların öldürülmeden önce yapmaması gereken şeyler

Sevgili kadınlar bildiğiniz gibi, kocalar, eski kocalar, sevgililer, eski sevgililer, aşıklar, abiler, amcalar, dayılar, erkekler kadınları öldürüyorlar. Adam gibi adamlar, adamlar gibi, bıçakla, tabancayla, arabayla çiğneyerek her türlü öldürüyorlar.

Kimse bu cinayetleri durduramıyor.

Bianet verilerine göre yeni yılın ilk iki ayında 47 kadın öldürüldü. 15 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi. 7o kadın ise yaralı olarak kurtuldu erkeklerin elinden.

Mart ayının ilk günlerinde ise henüz bu istatistiklere girmemiş olan Antalya cinayeti işlendi. 20 yaşındaki Deniz Aktaş’ı birlikte yaşadığı sevgilisi, kapıda polisler varken, imdat çığlıklarına rağmen tabancayla öldürdü. Deniz Aktaş’ın katil sevgilisi, facebooktaki arkadaş listesini kıskandığını bu yüzden tartıştıklarını ve öldürdüğünü söyledi.

Aynı gün “vahşice duygularla” işlenmiş başka bir cinayetin mahkemesi sonuçlandı. Haber şöyle: “Konya'da boşandığı eşi 31 yaşındaki Özlem Işık'ı, 8 yerinden bıçaklayıp, otomobille üzerinden geçerek öldürdüğü iddiasıyla 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan yargılanan 34 yaşındaki Kamil Çolak’a, önce müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ardından da cezayı ağır tahrikten 18 yıla indirdi.”

Mahkemenin bu cömertliğinde katilimizin mahkemedeki ifadesi etkili olmuş.

Peki ne demiş katilimiz mahkemede?

“Bana ‘Çocuklarım senden değil’ dedi. Bu yüzden öldürdüm.”

Sevgili kadınlar gördüğünüz gibi tablo bu.

Kadınlar, kocalar, eski kocalar, sevgililer, eski sevgililer, aşıklar, abiler, amcalar, dayılar, erkekler kadınları öldürüyorlar.

Öldürüyorlar ve yufka yürekli erkek hukuk sistemimizi etkilemeyi başararak tahrik indirimleri alıyorlar.

Sevgili kadınlar, öldürülmeden önce kullandığımız kelimelere, duruşumuza, bakışımıza, söyleyeceğimiz sözlere dikkat edersek en azından katillerinizin bu indirimlerden faydalanmalarını önleyebilirsiniz. Bugüne kadar çeşitli kadın cinayetlerinde katil erkeklerin tahrik indiriminden hangi gerekçelerle yararlandıklarına bakıldığında, yapmamanız gerekenler bütün açıklığıyla ortaya dökülüyor zaten .

İşte kadınların, öldürülmeden önce yapmaması gereken şeyler:

Evin dışında seksi görünmeyeceksin. Etrafa cilveli bakışlar atmayacaksınız.

Gözler her zaman yere bakacak, göz bebekleri büyütülerek etrafa bakılmayacak.

Seksi renklerden uzak duracaksınız. Pembe, parlak kırmızı, mor her zaman davetkar renklerdir.

Elbiseniz vücut hatlarınızı ortaya çıkarmayacak şekilde olacak.

Yürürken ayaklar sürünecek, kıvırtılmayacak.

Topuklu ayakkabı giymek tahrik unsurudur. Topuklar makul seviyede olacak.

Makyaj bir yere kadar, ağır makyajdan kaçınılacak.

Cilveli cilveli saat sorulmayacak.

Tayt giyilmeyecek.

Porno filmdeki kıza benzenmeyecek.

Piercing yaptırılmayacak, sakız çiğnenmeyecek. Dudaklar yalanmayacak.

Kahkaha atmayacak, sessiz sessiz güleceksin.

Çantanda asla doğum kontrol hapı, prezervativ bulundurmayacaksın.

Eve geç kalmayacak, mümkünse evden eş olmadan pek çıkmayacaksın.

Cep telefonuyla sık konuşmak hele hele yabancı erkeklerle konuşmak, mesajlaşmak asla olmayacak.

Sosyal medyada arkadaş listene dikkat edeceksin.

Tanımadığın insanlarla arkadaş olmayacaksın.

Facebookta evli olduğunu mutlaka belirtecek, kızlık soyadını kullanmayacak ve mümkünse eşinle yanak yanağa bir profil fotoğrafı kullanacaksın.

Erkek eve geldiğinde onu “alt kısmında beyaz tayt, üstünde beyaz tişörtle” kuşku yaratacak bir şekilde karşılamayacaksın.

Erkeğini incitecek imalar yapmayacaksın.

“Çocuklarım senden değil” veya “Sana daha neler yapacağım, sana boynuz yakışır” gibi bir cümle asla ağzından çıkmayacak.

Kadınlık hizmetleri bir an bile aksatılmayacak, erkeğin gönlü her zaman hoş tutulacak. Sık sık ne kadar güçlü ve vazgeçilmez olduğunu ima edeceksin.

Yatak odasının kapısı her daim açık tutulacak.

Erkekliğe yönelik bir ima, “sen artık erkek değilsin” gibi bir söz asla ve asla ağzından çıkmayacak.

Bir başka erkekle birlikte olmak, aldatmak. Bilmem bir şey demeye gerek var mı bu konuda...

Evet sevgili kadınlar, yukarıda söylediklerimize dikkat etmeyen kadınlar, bu güne kadar katillerine büyük büyük tahrik indirimleri kazandırdılar.

Lütfen öldürülmeden önce azıcık dikkatli olunuz, yufka yürekli erkek mahkemelerimizin eli kolu bağlanmasın ve katilleriniz hak ettikleri cezaları bulsunlar.

@ymbymb