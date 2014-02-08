“Ben Ermenileri çok severim ama o bir tehcir olayıdır. Savaşta yaşanmış bir olaydır. Savaşta yaşananlara soykırım demek zor. Yahudilerinki gibi gidip durup dururken biz onları kesmeye başlamadık.”

Ben kadınları çok severim, ama bu bir tahrik olayıdır. Ağır tahrik koşullarında yaşanmış bir olaydır, bu olaya tecavüz demek zor. Sonuçta kadına durup duruken gidip tecavüz etmedik.

Ben Kürtleri çok severim, ama o bir terör olayıdır, terör koşullarında yaşanmış bir olaydır. Sonuçta Roboski’de, kaçakçı çocuklar, F16’lar tarafından durup duruken bombalanmadı.

Ben gençleri çok severim, ama bu topyekün bir kalkışma, kırıp dökme, baş kaldırma, devletin polisine karşı saldırma olayıdır. Buna cinayet demek zor. Kimse durup dururken gidip, Ali İsmail Korkmaz’ı, Ethem Sarısülük’ü öldürmedi.

Ben travestileri çok severim, ama bu kişisel hürriyetlere karşı bir saldırı olayıdır. Sokakta yürüme hakkımıza bir saldırıdır. Kimse durup dururken gidip travesti öldürmedi.

Ben gayri müslimleri çok severim, ama bu ulusça ayakta kalma olayıdır. Savaş koşullarında yaşanmış bir olaydır. Kimse durup duruken gayri müslimlerden Varlık Vergisi toplamaya başlamadı.

Ben Rum, Ermeni, Musevi vatandaşlarımızı çok severim. Ağır taciz koşullarında yaşanmış bir olaydır. Kimse 6-7 Eylül’de gidip durup dururken bu vatandaşların dükkanlarını yağmalamadı.

Ben Hrant Dink’i çok severim, ama bu bir tepki olayıdır. Ağır taciz koşullarında yaşanmış bir olaydır. Kimse durup duruken gidip Hrant Dink’i öldürmedi.

Ben Yahudileri çok severim, ama bu Yahudi’leri Avrupa’dan uzaklaştırma olayıdır. Savaşta yaşanmış bir olaydır. Savaşta yaşananlara soykırım demek zor. Kimse gidip Yahudileri durup duruken gaz odalarında öldürmedi.

“Ben Ermenileri çok severim ama o bir tehcir olayıdır. Savaşta yaşanmış bir olaydır. Savaşta yaşananlara soykırım demek zor. Yahudilerinki gibi gidip durup dururken biz onları kesmeye başlamadık.”

Oofff of...

Ayşe Kulin ne diyor?

Twitter: @ymbymb