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Yılmaz Murat Bilican

ymbymb@gmail.com

02 Ocak 2014

2014 Aşk olsun

2014 yılında dilerim ki: Öncelikle Aşk olsun, aşksız kalmayayım

Tarafların birbirine beddualar yağdırdığı bir ortamda yeni bir yıla giriyoruz. İpler gerilmiş, kaşlar çatılmış, dişler bilenmiş. Öfke var her tarafta.

Bu gerginlik ve öfke yeni yılda ülkemiz açısından önemli gelişmelere yol açar mı, bu gelişmeler hayatımıza yeni ve güzel şeyler katar mı bilmiyorum. Kesin olan bir şey var ki, önümüzdeki yıl, şeçimlerin de etkisiyle hepimiz için hareketli geçecek. Bazen bütün bu hareketliliğin ve değişimin görünüşte olduğu, aslında, özellikle de politika alanında her şeyin aynı kaldığı duygusuna kapılsam da, ömrümden bir bir harcadığım yıllarımın beni değiştirdiğini ve hayatıma yenilikler kattığını düşünüyorum. Şimdi yeni bir yıla girerken, kendim için istediklerimi sıralıyorum,  bir tür dua ediyorum. Tabi kendim için istediğim bu “iyi”liklerin, Kant’ın ahlak yasası gibi herkes için “iyi” olması gibi bir hedefim ve kaygım yok, ama biliyorum ki bu isteklerimin bazıları sizlerin de istekleri aynı zamanda. Dolayısıyla bunların içinden beğendikleriniz varsa, sizler için de gelsin onlar. Buyrun...

Kendim için DUA
 
2014 yılında dilerim ki:
Öncelikle Aşk olsun, aşksız kalmayayım,
yüreğim daha çok titresin bir insan karşısında,
severek ve neşeyle yapayım her işimi,
sabahın köründe bile gülümseyerek uyanabileyim,
daha az ütülü şeyler giymek zorunda kalayım,
ciddiyet ve resmiyet azalarak çıksın hayatımdan,
hiç doktora gitmeyeyim, hiç dişim ağrımasın,
kimsenin kalbini kırmayayım,
istemeden kırdıklarım varsa, onarma şansım olsun,
çok gezeyim ama yürüyerek ya da bisikletle,
daha az motorlu taşıta binmek zorunda kalayım,
hayatıma güzellik katan daha çok insan tanıyayım,
tanıdığım insanların hayatına daha çok dokunma şansım olsun,
göğsüm, dostlarımın başını yaslayabilmesi için hep açık olsun,
öfkeli, gergin insanlar uzak olsun benden,
sevdiklerime daha çok zaman ayırıp, onlar için bir şeyler yapabileyim,
bütün yalanlar beyaz olsun,
daha çok duygu olsun hayatımda,
hiç müziksiz kalmayayım,
çok roman, çok şiir okuyayım,
daha çok filmde gözlerim dolsun,
daha çok hayalim olsun,
güzel, yeni şeyler düşünebileyim,
kafam daha çok karışsın hayat karşısında,
eski fikirlerimi allak bullak edecek şeyler olsun,
daha çok şaşırayım,
kalbim biraz daha arınsın kötülükten,
maddiyat biraz daha uzaklaşsın hayatımdan,
ayakkabi kutumda eski ayakkabılarım olsun,
yatak odamda sevgilimin fotoğrafı olsun, para sayma makinası değil,
mutlu bir dünya ve ülke için kafa yorabileyim,
bunun için elimden gelebileni yapabilme gücüm olsun,
kimse beni yargılamasın ben de kimseyi yargılamayayım,
hatalarım için özür dileme şansım olsun,
ayrımcılığa uğramayayım hiç,
mutlu insanlar olsun çevremde,
güzel anlar yaşatsın bu yıl bana,
güzel anılarla tamamlayabileyim yılı,
yağmuru, güneşi, ayı, yıldızları eksik etmesin günlerimden,
sıcak dokunuşlar öpücükler eksik olmasın hayatımdan,
özlediğim insanlar yanıbaşımda bitiversin hemen,
sevdiklerim dokunma mesafesinde kalsın hep...
Velhasıl,
“dünyanın hali gibi olmasın halimiz”

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