Kaçkarlar'ı ziyaret zamanı

Karadeniz kıyı şeridi boyunca ilerlerken otobüsün başlar yolculuğun ilginçliği. Bir tarafınız Karadeniz’dir. Yalçın dalgaları ile eşlik eder yolculara. Diğer yanınız ise yüksek falezlerdir. Denizden birden bire dik bir eğimle yükselen bu kesimde bitki örtüsü o kadar yoğundur ki bazen evler bile kaybolur aralarında. Karşılarda, uzaklarda bir yerlerde ise beli belirsiz dağlar gözükür. Yüksek, ulu ama yine yeşil. Yeşil, varlığını sürekli yağmur alan bölge ikliminin yanı sıra doğanın değerini iyi bilen bölge insanına da borçludur.Saatler geçtikçe o yüksek ulu dağlar o kadar yakına gelir ki artık görünmez olur. İçindesinizdir o dağların. Kıyıyı terk edip Çamlıhemşin yollarına düştünüz mü, sahil kesiminin insanı terleten nemli havası yerini yavaş yavaş daha serin bir havaya bırakmaya başlar. Aracınızın içinde bile hissetmeye başlarsınız bu havayı. Oksijen bile bir başkadır buralarda. Yeşilin her tonunu taşıyan ağaçların arasında süren yolculuk Ayder Yaylasında sona erer. Artık dağın bağrındasınız. Serinlik git gide artmaya başlar ve 1600 metre yükseklikteki bu yaylada artık üşümeye başlarsınız. Üzerinizde bir sis tabakası saatlerce, günlerce kalır bazen. Sokaklarda yürürken bazen kendinizi bir tablonun içinde gibi hissedersiniz. Eğer kamp malzemeniz yoksa Ayder Yaylasını Kaçkar dağının kuzey tarafını keşfetmek için merkez olarak kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Kaçkar dağlarının kuzey tarafının çok yağmur almasıdır. Yağmur başladı mı Kaçkar’da, saatlerce durmaz. Bu yüzden yanınızda her zaman bir yağmurluk ve bir panço bulundurun. Bir rehber eşliğinde her sabah farklı bir yaylayı ve farklı bir buzul gölünü ziyaret edebilirsiniz. Kaçkar dağlarındaki buzul vadileri irili ufaklı yüzün üzerinde göl barındırır. Hava sıcaksa ve siz soğuk göl suyuna girecek kadar cesursanız, yüksek buzul göllerinde yüzmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Dönüşte oldukça yorgun olacaksınız. Akşam sizi iki sürpriz bekliyor. Biri Kaçkar dağlarındaki genç volkanik kayaçların çatlak sistemlerinden çıkarak yüzeye çıkan 65 oC sıcaklığındaki kaplıcadır. Kaynak çok sıcak olduğu için havuzlara soğutularak verilmekte. Yarım saatlik kaplıca keyfi sizi zımba gibi yapacak ve yarınki aktivitenize hazır olduğunuzu hissedersiniz.Akşam oldu mu Kaçkar’ın tüm yaylalarında tulum sesleri yankılanır. Bir tulum eşliğinde horon başlar yayla gecelerinde. Ne olduğunu anlamadan birden kendinizi horonun içinde buluverirsiniz. Horona girdiyseniz artık siz yabancı değilsiniz. Kaçkar Karadenizliyi, Karadenizli de sizi bağrına basmıştır.Aslında birazcık yaylalıktan çıkmış, kasabacık oluvermiş Ayder. Bilinçsiz yapılaşma, bu günlerde yerini estetik yapılaşma kaygısına bırakmış durumda. Bu yüzden eğer kamp malzemeniz varsa Ayder’de bir gece kaldıktan sonra 2400 m yükseklikte bulunan Yukarı kavran yaylasına kamp kurun. Daha bakir ve Kaçkar dağına daha yakın. Yaylada Şahin Kardeşlere ait bir pansiyon ve her derde deva bir kafeterya bulunuyor. Ayder’e 14 km uzaklıkta bulunan bu yaylaya yürürken yolun hiç bitmemesini isteyeceksiniz. Tamamen yeşile boyanmış gibi duran dağın her tarafından fışkıran şelaleler, içinde alabalıkların oynaştığı dereler kendiniz bir masal dünyasında hissetmenize neden olacak. Kaçkar dağlarında hiç çekinmeden insanları fazla rahatsız etmemek kaydıyla istediğiniz her yere çadır kurabilirsiniz. Eğer dağa iyice yakın olmak istiyorsanız 2900 metredeki öküz çayırı sizin için en uygun mekan. Yüzünüz dağa döndüğünüzde büyük buzul tüm görkemiyle karşınızda durur. Hemen solunda ise küçük buzulu görürsünüz.Eğer canınız dağa çıkmak istiyorsa Türkiye’nin dördüncü büyük doruğu olan kaçkar (3932 m) dağı bu işi için biçilmiş kaftan. Zirveye üç farklı rotadan tırmanabilirsiniz. İki rotaya kamp kurduğunuz öküz çayırında girilir. Büyük buzul rotası teknik buzul tırmanışı, küçük buzul rotası ise biraz kaya tırmanma deneyimi gerektirir.Dağcılık deneyimi olmayanlar için en uygun rota Yusufeli tarafındaki güney rotasıdır. Yusufeli’ne gitmek için Çoruh vadisinden geçmeniz gerekir. Zeytin, portakal, kivi ve çayın birlikte yetiştiği ender bölgelerden biridir Çoruh vadisi. Yusufeli’nden 3 saatlik bir yolculukla dağın güney tarafındaki Yaylalar köyüne varılır. Yol boyunca yüksek kaya duvarlarının arasındaki Barhal Vadisi tüm güzelliğini açar ziyaretçilerine. Eğer zamanınız varsa Barhal’da durup bölgenin en eski gürcü kilisesi olan Barhal kilisesini ziyaret edebilirsiniz. Yaylalar Köyündeki Çamyuva pansiyonda bir gece geçirdikten sonra sabah erken yola çıkarsanız, öğlenden sonra 2900 metre yüksekliğindeki Dilber düzüne varabilirsiniz. Güney rotası yaylalar köyünden sonra tamaman ağaçsız. Kaçkar Dağlarında kuzeyde bazen günlerce yağmur yağar. Ama Kaçkar bulutları engeller ve güneye bir gram bile yağmur düşmez aylarca. Yanınızda rotayı bilen biri yoksa mutlaka rehber alın. Çıkışı oldukça kolay olan bu rotadan zirveye çıkmak için iyi bir kondisyon yeterli Sabah erken yola çıkarsanız iki saat sonra Yüksek zirvelerin arasındaki bir çanağı doldurmuş olan 3376 metre yüksekte bulunan deniz gölü büyüleyici maviliğiyle. çıkar karşınıza aniden.Eğer hava açıksa Kaçkar dağlarının panoromik görüntüsü hiç çıkmamacasına kazınacaktır belleklerinize. Karadeniz’e doğru baktığınızda solunuzda uzaktan görünüşü bile ürkütücü olan verçenik (3709 m) zirvesi görünecektir. Kaçkar’dan daha alçak olmasına rağmen Klasik rotasının bile zorlu olması onu ciddi çekim merkezi yapmakta. Tırmanış ise bazı noktalarında teknik tırmanış gerektirmekte. Bu nedenle bu zirveyi sadece dağcılık deneyimi fazla olan insanlara öneriyorum Tabi yine rehberle.Kaçkar dağlarına tırmanışlar ve günü birlik yürüyüşler dışında bir hafta süren geçişler de yapılabilir. Aşağılara inmenden 2500 metre yüksekliğindeki patikalardan tüm dağ silsilesini baştanbaşa geçebilirsiniz.Bu yürüyüşleriniz sırasında dağı Fauna ve flora açısından oldukça zengin olduğuna tanık olacaksınız. Adımınızı her attığınıza farklı bir çiçek göreceksiniz.. Kuşlar bile çok farklıdır Kaçkar’da. Kaçkar bülbülleri etrafınızda serenat yaparak uçacak, gittiğiniz yere kadar size eşlik edecek. Dağın gerçek hakimi olan Bay boz ayının kendisini göremezseniz bile kamp kurduğunuz göl kenarlarından birinde mutlaka ayak izine rastlayacaksınızdır. Biraz şanslıysanız, son yıllardaki koruma çabalarıyla sayıları artmaya başlayan çengel boynuzlu dağ keçilerini görebilirsiniz.Kaçkar dağlarının muhteşem güzelliklerini, İlginç kültür mozaiğini anlatmak için yüzlerce sayfa yazı, dağın tümünü dolaşmak için dağa bir kaç kez gelmek, tüm bu güzellikleri yaşamak için de öncelikle dağın bir parçası haline gelinceye kadar dağı yaşamak gerekir. Kısacası bu güzellikleri yaşamak için dağa gitmek gerekir. Kaçkar milyonlarca orada durarak ziyaretçilerini bekliyor. Eğer bir dağa gidecekseniz Kaçkar’ı seçin pişman olmazsınız.