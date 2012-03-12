Yine bir gezi yazısı yerine bir afet yazısı yazacağım. Bu saatten sonra belki biraz zor olacak ama yazdığım yazıdan daha önemli bir konu bu. Bir Japon profesör depremlerle ilgili açıklama yapmış, biz de manşetten görmüşüz. İnsanların kafası karışmasın diye bazı açıklamalarda bulunmam gerekiyor.

Başlığa kanarak erken uyarı sistemi ile depremlerden korunabiliriz gibi bir yanılgıya kapılmayın sakın. Yazıdan da sanki erken uyarı sistemi ile deprem sorununu halledebiliriz gibi bir anlam da çıkıyor. Bu nedenle Japon deprembilimcinin görüşleri üzerine birkaç şey söyleyeceğim.

Erken Uyarı Sistemi

Erken uyarı sistemini anlatırken P ve S dalgalarından söz etmiş Yoshimori. Biz çok geri kalmış (!) bir ülkeyiz ya. Bu nedenle P ve S dalgalarını da bilmiyoruz. Bu ikisi arasındaki farkı deprem seminerleri için gittiğim ilköğretim okullarındaki öğrenciler bile biliyor. İşin acı yanı bu ilkokul bilgisi söylemlere değer verilerek haber yapılması. Biz deprem çalışmalarında bu söylemlerin çok ama çok ilerisindeyiz.

Tabi ki iki dalga arasında bir süre var. Ancak bu süre depremin odak noktasına uzaklık ve yakınlığa göre değişir .Yani Japonya depremine olduğu gibi 20-30 saniye arasında da olabilir, Erciş depreminde olduğu gibi birkaç saniye de. Tamamen mesafe ile ilgilidir. Depremin odak noktasına ne kadar uzaksa P ve S dalgaları arasındaki mesafe o kadar fazla olur. Ya da tam tersi odak noktası ne kadar yakınsa süre de o kadar az olur. Japonya’da bu mesafe 150 kilometreydi oysa Marmara depreminde en uzak yer 30 kilometre civarında. Yani P ve S dalgaları arasındaki mesafe belki birkaç saniye olacak. Bu söylemle yola çıkarak yapılacak bir erken uyarı sistemi projesinin altında başka bir şey aramak lazım.

Erken Uyarı Sistemi Hayat Kurtar mı?

Erken uyarı sistemin amacı büyük sanayi kuruluşları başta olmak üzere önemli merkezlerin şalterlerini kapatarak, her türlü trafiğin durmasını sağlayarak depremin minimum ekonomik zararla atlatılmasını sağlamaktır. İnsan yaşamı bu tür çalışmalarda ikinci plandadır. Acı ama gerçek olan da ne yazık ki bu. Yashimori diyor ki: 30 saniyelik bir süre (Marmara depreminde asla böyle uzun bir süre olmayacak. ) bina tahliyesi için yeterli değil. Bu süre bina içindeki korunma alanlarına kaçılabilir ancak. Doğrudur da neredeyse tümü yıkılma riski altında olan binalar nereye kaçacak. Çünkü bina içinde bizi yapısal olmayan hasarlardan koruyacak yerler ancak yıkılmayacak binalar için geçerli olur. Oysa bizim binalarımızın yıkılıp yıkılmayacağını bilmiyoruz.

İstanbul’da Ne Yapılabilir?

Yapılacak tek şey tüm binaların sağlıklı olmasını sağlamaktır. Ya yıkarak ya da güçlendirerek olabilir bu. Bunlar yapılmadan P ve S dalgalarıyla uğraşmak insanları kandırmaktan başka bir işe yaramaz. Pardon bir işe yarar aslında. Baksanıza Yashimori tüm evlere erken uyarı sistemi kurulmasını öneriyor. Yani nerden baksanız ev başı 1000 doları gözden çıkarmak gerekir. Çarpın 1.200.000 ile (İstanbul’daki yaklaşık bin sayısı. Daire bile değil.) . Ne yapar ? : Bir milyar iki yüz milyon dolar. Bir de daire başına vurursanız ortaya çıkacak para insanın başını döndürüyor. Üstelik de yıkılması muhtemel binalara bu sistemi takarak insanları dolandırmış da olacağız.

Başımıza yeni bir çorap örülmeye başlanıyor gibi geldi bana. Bazen eleştirdiğim ama dürüstlüğünden hiç kuşku duymadığım Kadir Topbaş’ın bu oyuna gelmeyeceğini umuyorum. Birileri bu ülkeyi zırcahil, İstanbul halkını da yolunacak kaz olarak görmekten vazgeçmeli.