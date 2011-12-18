Ağrı'dan Nemrut'a kış yolculuğu

Yaz yerini sonbahara bırakmaya başladı mı bir telaş başlar doğada. Tüm canlılar kışa hazırlanmanın telaşındadır. Kuşlar göç etmeye başlarlar yavaş yavaş. Daha sıcak diyarlara kanat çırparken, sonbaharın pastel renkleri el sallar arkalarından. Bu renkler aynı zamanda kışın da habercisidir. Kısa bir süre sonra kar yağar, yaylalardaki insan ve hayvan seslerinin yerini yerini yavaş yavaş rüzgârın uğultusu almaya başlar. Önce kırağı beyazlatır dağların yamaçlarını. Sonra bir gün aniden bastıran kar, bir kaç gün içinde dağları ve vadileri beyaz bir örtünün altında bırakır. Kar geldi mi bir daha bırakmaz dağları yaza kadar. Dereler karla dolmuş vadilerin altından açtıkları tünellerden akmaya başlar. Daha bir kaç hafta öncesinde önlerinde çocukların koşuştuğu yayla evleri beyaz örtünün altında kaybolup gider. Dağların asıl sahipleri olan yaban hayvanları daha bir korkusuz dolanır, insansız doğanın zevkini çıkarırlar. Bir kış masalı başlar dağlarda.



Kışın dağlarda dolaşmak çok ama çok zordur. Çok özel donanım, deneyim, performans ve sabır gerektiren özel bir uğraştır kış dağcılığı. Çok zor olmasına rağmen en çok sevdiğim etkinliktir kuş dağcılığı. Çadırda olayım, elimde bir fincan kahve olsun yeter. Dışarıda tipi mi varmış, ısı eksi bilmem kaç derece imiş hiç umurumda olmaz. Kışın dağları merak etmelerine rağmen gidemeyenler son yıllarda dağlardan dağlara araçla etkinlikler planlıyorlar. Bu rotalardan biri de Doğu Anadolu’da.



Doğu Anadolu’nun beş görkemli dağını kapsayan uzun araç rotası olağanüstü kış manzaraları sunuyor. Yolculuğumuzun başlangıç noktası Doğubayazıt. Tabi ki ilk ziyaret edeceğimiz yer İshak Paşa Sarayı. Zaman meydan okuyan bu muhteşem eser kış aylarında daha da etkileyici görünüyor. Etkinliğiniz Doğubayazıt- Van yoluna girdiğinizde başlayacak. Sürekli sağınızda olan Küçük ve Büyük Ağrı Dağları yavaş yavaş arkanızda kalacak. İki dağın yan yana görüntüsü nefes kesiyor. Yükseldikçe kar artacak ve 2644 metre rakımlı Tendürek geçidine varacaksınız. Tendürek Dağı aktif bir volkanik dağ. Bu bölgedeki volkanik dağlar aktif kabul ediliyor. Tendürek’te gaz çıkışlarının olması da bu görüşü doğruluyor. Tendürek geçidinde araçtan inerek kayaların arasındaki küçük volkanik taşlara bakarsanız saç örgüsü biçiminde kayaları görebilirsiniz. Tendürek Hawaii tipi bir volkan olduğu için bu saç örgüsü biçimindeki volkanik taşları burada bulmak olağan bir şey. Bir zamanlar bu coğrafyayı ateş çemberi haline getiren Büyük ve Küçük Ağrı dağları Tendürek eteklerindeki geçitten muhteşem gözüküyor. Geçitten Van’a doğru inmeye başladınız mı kısa bir süre sonra çok uzaklarda da olsa Tendürek Dağı’nın konilerini görebilirsiniz.



Dağı indikten sonra önce Çaldıran’dan sonra Muradiye’den geçeceksiniz. Süphan - Nemrut tarafına dönmeden önce mutlaka Muradiye şelalesine uğrayın. Şelale kış mevsiminde de muhteşem gözüküyor.



Van Gölü’nün kenarına gelince uzaklarda karlı bir kütle gözükür. Van Gölü’nü çevreleyen dağlar kış aylarında karlar altında gölle birlikte muhteşem görünürler. Bu dağların en görkemlisi ise gölün karşı kıyısında görünen Süphan Dağı’dır. Rotanızı ona çevirin. Siz yaklaştıkça o büyüyecek, bir zaman sonra eteklerinden geçtiğiniz bu görkemli dağın zirvesini göremeyeceksiniz. Bu dağın eteklerine ulaşmak için Erciş’ten geçmeniz gerekecek. Burada meydana gelen 7.2 lik depremin yaraları biraz zor sarılacak gibi. Araçlarınızda yer varsa ne temel ihtiyaç malzemelerinden ne bulursanız götürün. Bu kış onlar için çok zor geçiyor ve bir iğne bile çok işe yarayabilir.



Adilcevaz’a varmadan önce yol açıksa eğer, Kışkılı mezrası yoluna girin ve ne kadar gidebilirseniz gidin. Zamanda yolculuk yaptığınızı düşünebilirsiniz. Süphan’ın eteklerindeki köylerin bazıları ne yazık ki sanki yarım yüzyıl öncesinden kalmış gibiler. Gece Ahlat ’da konaklayın. Ertesi sabah yola çıkmadan Selçuklu mezarlarının ve kümbetlerini gezmeyi ihmal etmeyin. Tatvan’dan Nemrut yoluna sapın. Nemrut Dağı dünyanın en önemli jeolojik oluşumlarından biri. Yüksek bir volkanik dağın ani bir patlamayla çökmesi sonucu oluşan “Kaldera”ların en iyi örneği olarak da öne çıkıyor. Patlamanın şiddetiyle yaklaşık beş bin metre civarında olan yüksekliği 3 bin 100 metreye kadar düşmüş. Aşağıdaki krater göllerinin karlar altındaki görüntülerini izleyebilirsiniz. Birkaç yıl öncesine kadar bu yol kışın genellikle kapalı oluyordu. Ancak Tatvan’a 13 kilometre mesafede bulunan dağa yapılan kayak merkezi, yolun kış aylarında da açık tutulmasına yaradı. Toplam 2500 metrelik pistlere sahip olan Nemrut Dağı Kayak Merkezi aktif bir volkanın kraterinin içinde bulunan tek kayak merkezi olabilir. Dağda 75 yataklı bir konaklama merkezi de bulunuyor. Geceyi burada geçirmenizi öneririm. Belki de ilk kez aktif bir yanardağın kraterinde konaklayacak, kayak yapacaksınız.

