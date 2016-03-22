Yaşama sevincimiz kaybolurken yeni komşular

Kürt, Arap ve Asurilerden oluşan yaklaşık yüz elli delege altı gün önce Suriye’nin Rmeilan kasabasında buluşuyor.

Buluştukları yer ve ilan edilen karar çok çarpıcı, bizi birinci elden ilgilendiriyor.

Rmeilan Suriye’nin Haseke bölgesine bağlı. Çok kritik bir coğrafi konumda. Suriye’nin kuzey doğusunda, İran ve Türkiye sınırının ortasında. Bölgenin en hassas enlem ve boylamında, kuzeye doğru bir adım ötesi Türkiye, doğuya doğru bir adım ötesi İran.

Orada tarımsal lojistik amaçlı kullanılan küçük bir hava alanı var. Hava alanı bile denmez, tarımsal amaçlı pırpırların inip kalktığı toprak bir alan, pist niyetine toprak bir yol.

Şubat ayında Amerika o hava alanında geniş çaplı bir inşaata girişiyor, alan genişliyor, pistler kuruluyor, binalar yenileniyor, o toprak alan en son araçlarla donatılan modern bir hava alanına dönüşüyor.

Ve ortaya dört dörtlük bir Amerikan askeri üssü çıkıyor.

Kürtlerin, Arapların, Asurilerin alt gün önce buluştukları yer işte bu yeni Amerikan Üssünün bulunduğu kasaba.



Suriye Özerk Bölgesi



Amerikan üssünün bulunduğu kasabada toplanan yüz elli delege ne yapıyor?

Kuzey Suriye Özerk Kürdistan Bölgesi'ni ilan ediyor. Amerikan gözetiminde.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden sonra şimdi de, Suriye’de benzer bir bölge.

İkisi de, bizim hemen güneyimizde.

Güneyimizde artık Irak ve Suriye ile birlikte, iki bölgesel Kürt yönetimi ile komşuyuz.

Bilmem bir şey ifade ediyor mu?

Bizimkiler kafalarını kuma sokmuş, içerde hepimizle kavga ederken, terörden nefes alamaz hale gelmişken, Suriye’de Bölgesel Kürt Yönetimi.

Heeey, Ankara gözlerini biraz açar mısın?

Bu koşullarda Güneydoğu’ya daha iyi bak bakalım, ne göreceksin.



İsrail dost



Çarpıcı olaylar bitmek bilmiyor.

Rmeilan’da Suriye Özerk Kürt Yönetimi ilan edilirken, ilk tepki İsrail’den geliyor. Hayır, resmi değil, İsrail Hükümetinden değil.

Daha akıllıca, bir İsrail Üniversitesi'nden.

Bir İsrail Üniversitesi Suriye’de ilan edilen Kürt Yönetimini alkışlarken, İsrail’in asıl Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile dostluğunu vurguluyor.

Dostluğun ölçülerinden biri, Kuzey Irak’tan yılda bir milyar dolar tutarında satın alınan 19 milyon varil petrol. Karşılığında da, IŞİD ile mücadele amacıyla Kürtlere satılan silahlar.

İsrail’in Suriye’deki Kürt Yönetimine alkış tutması eşittir Amerika’nın aynı yönetimi desteklemesi. Zaten toplantı Amerikan Üssünün bulunduğu yerde. Daha ne olsun.

Türkiye dibine kadar teröre batmış iken, çevresinde coğrafyayı, haritayı değiştirecek gelişmeler yaşanıyor.



Terör işte bu



Ya terör? Terör işte bu.

Sadece insanları ölüme sürükleyen, ne zaman, nerede, nasıl patlayacağı belli olmayan lanet bir eylem değil, daha ötesi, hepimizin hayatının normal akışını değiştiren bir olay.

Pazar sabahı Tepebaşı’nda bir TV programına katılmak üzere giderken, saat 10.30 dolayları, İstanbul’a bakıyorum, radyasyona uğramış bir kent gibi.

Filmlerdeki hayalet kentten hiç farkı yok.

İç savaşın yaşandığı Irak ve Suriye’den hiç farkı yok.

Patlayan bombalar ardından, sokaklar bomboş, arada bir polisler tek tük geçen arabaları durduruyor, kimlik kontrolu yapıyor, gerisi evlerine saklanmış koca bir kent.

İnsanlar evlerinden çıkmaya korkuyor. Yetmiyor, herkes birbirini “aman şuraya gitme, aman buraya gitme” diye uyarıyor.

Çocuklarını okula göndermeyen aileler mi, normal sporundan vazgeçenler mi, şu ya da bu programını iptal edenler mi, hepsi terör korkusundan, hayatın akışını değiştiren tavırlar.

Toplumun ruh halini bozan bir vahşet.

Evet işte bu, terörün amacı da işte bu. İnsanlarda bu ruh halini yaratmak.



Geçmişte yok böyle bir şey



Düşünüyorum, 70’lerin ikinci yarısına gidiyorum, sağ-sol çatışmalarının zirve yaptığı yıllar. Her gün sağ ya da sol kesimden bir kaç kişinin teröre kurban gittiği, karşılıklı cinayetlerin işlendiği yıllar.

Evet terör var, hayır böyle bir ruh hali yok.

O yılarda terörün bir gün sona ereceğine inanç var, bugün o inanç kaybolmuş bulunuyor.

Sonra 80’lerin ikinci yarısına ve 90’lara gidiyorum. PKK terörünün başladığı, sonra azgınlaştığı yıllara.

O yıllarda da, evet terör var, evet kitlesel katliamlar var, ama toplumu böylesine sarmalamış bir ruh hali yine yok.

Terör bu kez ve ilk olarak, toplu ölümlere yol açarken, bu çapta bir depresyon yaratıyor, hayatlarımızın akışını değiştiriyor.

Pek çok insan biliyorum, “bu ülke yaşanacak yer olmaktan çıktı” diyen.

Birileri hala nutuk atmakla meşgul. Boş, kimsenin artık inanmadığı nutuklar. TV’lerde onları gördüğü anda, insanlar ya kanal değiştiriyor ya da TV’lerini kapatıyor.

Bizi bu iktidar buraya getiriyor. On dört yıllık AKP iktidarında, yaşama sevincinin yok edildiği, DNA’sının bozulduğu bir ülkeye.