“Tıbbi ve laboratuvar harcamaları: 51 milyon lira”

Tek bir günde harcanan para “Saray’da 7,9 milyon lira”, tek bir günde.

“Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’nın harcadığı para”.

Dünyanın en zengin ülkesi dahil, dünyada hiç bir devlet ya da hükümet başkanında böyle bir harcama yok, 7.9 milyon lira. Dünkü kurdan hesaplandığında:

“Günde 887 bin dolar!..”

Harcanan paraya bakın siz!..

Bir o paraya bakın, bir de on binlerce, milyonlarca insanın her gün TV’lerdeki “geçinemiyoruz” feryatlarına!..

Böyle bir şaşaa, lüks, harcama...

“Günde 7.9 milyon lira, halktan ne kadar koptuğunu gösteren anormal bir harcama”.

Nereye el atsan

Sadece Saray’ın masrafları değil...

“Sayıştay raporları Türkiye’nin nasıl yönetildiğini gösteren fotoğraflarla dolu”.

Bazı üniversitelerde usulsüz harcamalar...

Pazarlık yoluyla açılan ihalelerde üç, dört kat fazla ödemeler...

Şehit çocuğu olmadığı halde, Vakıflar tarafından bağlanan burslar...

Metro yapımında yolsuzluk iddiaları...

Otoyol garantilerinde eksik gösterilen ödemeler...

Aynı makama ödenen çift maaşlar...

Boşu boşuna araç kiralamalar...

Kullanılmayan hava alanlarına ödenen paralar...

Otoyollara, köprülere döviz üzerinden verilen olağanüstü garantiler...

“Nereye el atsan, yolsuzluk iddiaları, fazladan ödemeler, haksızlıklar...”

Her alanda sapır sapır dökülen bir yönetim de, cabası...

Türkiye gerçekten ve fakat gerçekten bu kadar kötü ve başıboş bir dönemi hiç bir zaman yaşamadı.

“Bir yanda Saray, bütün lüksü ve şaşaasıyla, öte yanda yönetimle artık hiç bir bağlantısı kalmayan milyonlarca insan...”

Tasarruf tedbirleri

30 Haziran 2021’de, tam üç ay önce, Tayyip Erdoğan her zamanki gibi, davullar ve zurnalar eşliğinde, “Tasarruf Tedbirleri” açıklıyor.

Su, elektrik, doğalgaz, telefon kullanımından tutun da, aklınıza ne gelirse, kamuda her alanda tasarruf edileceğini ilan ediyor:

-Hizmet binası, lojman için arsa satın alınmayacak,

-Yeni taşıt alınmayacağı gibi, kamu kurumlarında taşıt sayısı en üz yüzde yirmi azaltılacak, hele yabancı arabalar makam aracı olarak hiç kullanılmayacak, makam araçları tatil günleri ve özel işler için kullanılmayacak,

-Yeni personel alımına dikkat edilecek,

-Yurt dışı görevlendirmeler sınırlandırılacak,

-Basın, yayın, haberleşme faaliyetleri kısıtlanacak,

-Kırtasiye alımı en aza indirilecek,

-Gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek,

-Fazla mesai olmamasına dikkat edilecek.

Bu “cak ve cek” yaptırımları ne ölçüde uygulanıyor, o henüz belli değil. Çünkü, son üç aylık veriler henüz ortada yok.

Buna karşılık, Saray’ın geçen yılki harcamalarıyla ilgili Sayıştay raporları dudak uçuklatıyor.

Tasarruf ve Saray

“Hukuk Reformu” diyor, ne ölçüde uygulanıyor, belli.

“İnsan Hakları Reformu” diyor, ne ölçüde uygulanıyor, belli.

“Tasarruf Tedbirleri” diyor, sadece Saray’ın geçen yılki harcamalarından hareketle, bir gerçek bir kez daha ortaya çıkıyor:

“Günde 7.9 milyon lira ya da 887 bin dolar harcanan bir yerde, tasarrufun ‘t’sinden’ söz etmek bile komik”.

Tasarruf tedbirleri 30 Haziran 2021, aşağıdaki veriler geçen yıla ait, yani “mazeretim var abi!..”

Geçen yıla ait olsa da, insafı ve her türlü ölçüyü aşan bir harcama tablosu var. Ve hepsi üç ay önce yayınlanan tasarruf tedbirleriyle taban tabana zıt.

“-Personel giderlerinde tasarruf deniyor, Saray’da personel için 314 milyon 560 bin lira harcanıyor.

-Kırtasiye giderlerinde tasarruf deniyor, 4 milyon lira harcanıyor, nasıl bir kırtasiye ise,

-Temsil giderlerinde tasarruf deniyor, temsil giderlerine 32.9 milyon lira harcanıyor.

-Temizlik, mutfak, v.s. harcamaları”.

Hangi kalemde olursa olsun, “ölçü çoktan kaçmış” demek bile az.

Ayrıca dikkat çeken harcama

Geçen yılın harcama raporunda dikkat çeken bir başka harcama var.

“51 milyon lira... Tıbbi ve laboratuvar malzemelerine harcanan para... 51 milyon lira...”

Yanlış mı görüyorum diye, bir kez daha kontrol ediyorum, hayır doğru, “tıbbı malzemeler” için 51 milyon lira...

O harcamaların dökümü ne?.. 51 milyon lira...

Örneğin, o laboratuvar malzemeleri nelerden oluşuyor?..

Onlar ne ise, onlara neden ihtiyaç duyuluyor?..

O malzemeler yenileniyor ise, neden yenileniyor ve neden bu kadar pahalı?..

Sağlık sorunu ile karşılaşıldığında, her türlü araç ve gereçle donatılmış hastaneler ne güne duruyor?..

Ayrıca...

“Tıbbi malzeme”.

Yani ve muhtemelen:

“İlaç”.

Ne ilacı, ne amaçla?..

Kimler için?..

Örneğin, orada çalışanların sağlık harcamaları mı?.. Ya da ne?..

51 milyon lira, dünkü kurdan hesaplandığında...

“8 milyon 900 bin dolar”.

Anormal bir harcama. Yeni bir hastane kurarmış gibi!..

Zaten, hangi harcama normal ki, bu olsun.

Ve neden?..