Tek bir gülmeye mal olan 16 yıllık iktidar

Tabelalar, sayılar, grafikler, hesaplamalar, matematikle donanmış fizik bilgini.

Ek olarak:

"Parlak bir zeka, sıkı bilgi deposu."

Zengin örneklerle beslenmiş siyasal deney.

Ek olarak:

"Hoşgörü, tevazu, sadelik."

Ek olarak:

"Demokrasiye tutkunluk, temel hak ve özgürlüklere sadakat."

Ek olarak:

"Kendi kendisiyle dalga geçmek, onunla dalga geçenlere şakayla yanıt vermek."

Ek olarak:

"Tek bir koruma ve sıradan bir arabayla, sıradan bir yurttaş gibi, markette alış veriş."

Ek olarak:

"Toplumda bütünlüğü titizlikle korumak."

Sonuç olarak:

"Herkesin sevdiği ve güvendiği, evet güvendiği etkin ve güçlü bir lider."

Huzurlarınızda kendi iradesiyle siyasete veda eden Almanya'nın 16 yıllık Başbakanı:

Angela Merkel.

Almanya'da nasıl uğurlandığının en güzel örneği, 4 Eylül tarihli Der Spiegel dergisi. Merkel'in fotoğrafı ile birlikte "Başardı" kapağıyla çıkan dergi otuz sayfa boyunca, özel yaşamından ülkesinde ve dünyada damga vurduğu siyasal olaylara kadar, onu her yönüyle göklere çıkartıyor.

"Destansı bir uğurlama."

16 yıllık iktidarı ardından, hakkında söylenen tek bir olumsuz laf yok.

Bugün seçim var

Almanya'da bugün seçim var.

2005 yılında Hıristiyan Demokratlar (CDU / CSU) sosyal demokratlardan, SPD'den iktidarı devralıyor. Merkel o seçimle birlikte Başbakanlık koltuğuna oturuyor.

2005 - 2021 arasında sosyal demokrat parti, SPD oyları bir ara tarihinin en düşük düzeyine, yüzde 11 - 12'lere kadar düşüyor.

Sosyal demokratlara iktidar ufukta bile görünmüyor.

Ancak...

Laschet: Zamanla dökülen sırlar

Merkel'in siyaseti bırakma kararı ardından, Hıristiyan Demokratlarda arayış başlıyor.

Sonunda Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet'i yeni Başbakan adayı olarak seçiyorlar.

Pek sempatik görünmese de, "bizim yandaşlar" nedense Laschet'e övgüler düzüyorlar. Sosyal demokrat değil ya!..

"Türkleri severmiş de, Türk dostu imiş de, filan falan."

Hatta, bir kaç ay önce onu "Almanya'nın Yeni Başbakanı" bile ilan ediyorlar!..

Oysa...

Başlangıçta Başbakanlığa yakın görünürken, zaman içinde takıntıları ortaya çıkıyor:

"Çevreyi korumaya elbette karşı değil ama, pek meraklı da değil.

-Çocuk aldırmaya karşı ki, bu kadınların tepkisi çekiyor.

-Birlikte çalıştığı, kampanya sürdürdüğü ekibini toplum pek benimsemiyor.

-Alman toplumunu pek iyi analiz edemediği öne sürülüyor.

-Programı anlamsız bulunuyor." (Der Spiegel, 11.9.2021, sayı 37, s.12).

Bir zamanlar haftada bir yazı yazıyor. O yazılar Başbakan adaylığı ile birlikte gün yüzüne çıkıyor. O yazılarda:

"-Avrupa'yı Muz Cumhuriyeti ilan ediyor.

-Göçmenlere ırkçılığa varan, aşırı tepki gösteriyor

-Yazılarında hakarete varan polemiklere giriyor." (Der Spiegel, aynı yerde).

Sırları yavaş yavaş dökülüyor.

O kritik an

Yine de, her şey güle oynaya giderken...

İki ay önce, Temmuz'da Laschet'in Başbakanlık yaptığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde çok ağır bir sel baskını yaşanıyor, iki yüze yakın insan hayatını kaybediyor.

Ve işte o her şeyi değiştiren kritik an:

"Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier sel bölgesine gidiyor. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşüyor, onlara sabır dileklerini, acılarını paylaştığını anlatırken...

Hemen arkasında duran Laschet, yanındakilerle şakalaşıyor ve gülüyor!.."

Alman halkında öfke patlaması!..

O gülme ona ve partisine çok pahalıya mal oluyor.

O andan itibaren rüzgar onun aleyhine dönüyor.

Sel baskını ve gülüş sonrasında katıldığı TV programında, diğer iki rakibi sosyal demokrat Olaf Scholz ve Yeşillerin adayı Annalena Baerbock karşısında hezimete uğruyor.

"Başbakan adaylığı açıklandığı sırada partisinin oyu yüzde 32 iken, bugün yüzde 20'ye düşmüş durumda."

16 yıllık iktidar bugün sona eriyor.

Görünüş öyle.

Muhtemel başbakan: Olaf Scholz

Hıristiyan Demokratlar Laschet'in gülüşüyle iktidara veda ederken, SPD yukarıya tırmanıyor.

SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz, bir hukukçu.

2011 - 18 arasında Hamburg belediye başkanı, Mart 2018'den bu yana Merkel Başbakanlığındaki büyük koalisyonda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı.

SPD iktidarı en son Schröder'in Başbakanlığı sırasında 2005 yılında yaşıyor.

16 yıllık aradan sonra bugün iktidara en yakın parti olarak görünüyor.

İki gün önceki anketlerde SPD yüzde 25, CDU / CSU yüzde 20, Yeşiller yüzde 16, Hür Demokratlar yüzde 11 görünüyor.

Koalisyon olacağı kesin, büyük olasılıkla SPD önderliğinde ve Başbakan SPD'li Olaf Scholz.

Halktaki duyarlılık

Alman halkındaki duyarlığa bakar msınız?..

Skandallar, yolsuzluk iddiaları, ekonomik çalkantı, yetersizlik, çevre katliamı filan değil, sadece bir "gülme ama, gereksiz, zamansız, duyarlıktan ve paylaşmaktan uzak bir gülme" 16 yıllık iktidarı silip süpürüyor.

İmreniyorum bu Alman halkına!..