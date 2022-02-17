Ne demek istiyorlar?.. Kadın gazeteciye "ahlak polisi" göndermek!..

Isparta'ya bağlı Çandır köyünde orman yangını...

Yangının çevreye sıçraması tehlikesi var.

Isparta milletvekilleri yangın yerine gidiyor, Isparta Valisi ile birlikte, beş gün boyunca elektriklerin kesilmesinden sorumlu tutulan ve görevinden alınan vali ile birlikte.

İyi Parti milletvekili Aylin Cesur da orada. Yangında evi yanan yaşlı bir kadın ağlıyor, vali ile konuşmak istiyor, evi yanıyor, evi!..

Aylin Cesur valiye yaşlı bir kadının ağladığını, kendisiyle görüşmek istediğini söylediğinde, vali:

"Siz de beraber oturup ağlasaydınız!.."

Ne kadar 'duyarlı ve vatandaşına saygılı' bir yaklaşım!..

Nazimiye kaymakamı

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde de, 'vatandaşına duyarlı ve saygılı' davranışlarıyla ün kazanan bir kaymakam var.

Kaymakam Bey Nazimiye'de "Düzgün Baba Cemevi'ne" son üç yılda 60 bin lira tutarında idari ve mali para cezası kesiyor.

Cemevi Başkanı bu cezaların hukuksuz olduğunu söylüyor, konu yerel basına yansıyor.

Şimdi sıkı durun:

"Nazimiye Kaymakamı silahlı dört kişiyle Cemevi önüne geliyor, fotoğraf çektiriyor, kendi sosyal medyasından paylaşıyor."

Paylaşırken şunu ekliyor:

"Kanunsuzluk, usulsüzlük kıblesi olanlara doğru yolu göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hukuk devletidir. Sana da, uzantılarına da, öğreteceğiz kanunu, hukuku ve hukuk devletini."

Bu iki olayı nereden biliyorum?..

Aylin Cesur ile HDP milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un önceki gün Meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmalardan.

AKP iktidarında atanan vali ve kaymakamlardan göz kamaştıran örnekler!..

Gelelim Manisa'ya

Libya'da şehit düşen MİT üyeleriyle ilgili haberlerden dolayı cezası onanan gazetecilerden Hülya Kılınç Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinden alınıyor ve cezaevine gönderiliyor.

Çok dikkat çekici bir olay var, olayın fotoğrafı da var:

"Hülya Kılınç'a eşlik eden kadın polisin üniforması üzerinde 'Ahlak Polisi' yazıyor!.."

Yani, bir kadın gazeteciyi evinden alan polis "ahlak polisi!.."

Manisa Valisi ya da Emniyet Müdürü ya da o emri hangi yetkili verdi ise, ne demek istiyor?..

"Kadın bir gazeteciye 'ahlak polisi' göndererek, Hülya Kılınç'ı ve de onun kimliğinde gazeteciler itibarsızlaştırmak mı isteniyor?..

Kadın bir gazeteciye 'ahlak polisi' göndermek de, neyin nesi?.."

Belli ki, bilerek ve kasten gönderiliyor.

Hülya Kılınç ahlaksızlık mı yapmış?..

İktidara muhalefet eden gazeteciler ahlaksızlık mı yapıyor?..

Yaşamları sadece ve sadece gazetecilik olan, haber ve yazı peşinde koşan bu insanlar ahlaksız mı?..

Bu ne biçim rezilliktir?..

Ahlak polisi

Nedir Ahlak Polisi?..

Daha çok "fuhuş, kumar" gibi suçlarda görev alan polislerdir.

Bu tür polisler nerede var?..

"Suudi Arabistan'da, Afganistan'da ve İran'da."

Kadınların nefes almasına olanak tanımayan dini rejimlerde.

Kadınları cinsel bir obje olarak gören rejimlerde.

Bu polisler nerede yok?..

"Avrupa Birliği ülkelerinde yok.

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olmayan bir birim.

Dünyanın hiçbir emniyet örgütünde yer almayan, böyle bir ismi bulunmayan bir birim."

2004 yılında kaldırıldı

Eskiden Türkiye'de var, "eskiden" diyorum, çünkü:

"2004 yılında Avrupa Birliği (AB) reformları çerçevesinde, Ahlak Polis birimi kaldırılıyor.

Daha doğrusu ismi değiştiriliyor. Bu reformu yapan, o zamanki AKP."

Avrupa Birliği kültüründe, sosyolojide, felsefede ahlak genel bir kavram, sadece cinsellikle sınırlı bir kavram değil.

Ahlaksızlık ne?..

Örneğin, cinsellikle uzak yakın bağlantısı olmayan yolsuzluk, rüşvet de ahlaksızlık.

Adam kayırmak da, ahlaksızlık.

Hırsızlık da, ahlaksızlık.

İnsanları kandırmak da, ahlaksızlık.

Yalan söylemek de, ahlaksızlık.

Hepsinin ceza yasalarında karşılığı var.

2004 yılından önce varolan "Ahlak Masası" kaldırılıyor, yerine "İnsan Ticareti ve Cinsel Suçlarla Mücadele Büro Amirliği" birimi kuruluyor.

Birim fuhuşa teşvik, fuhuş amaçlı insan ticaretiyle mücadele için kuruluyor. Sadece cinsel suçları kapsamayan, daha kapsamlı bir kuruluş.

2004 yılında Ceza Yasası'nın ilgili madesi de, buna göre yeniden düzenleniyor.

Ne zaman geri geldi?

Önceki gün Hülya Kılınç'a eşlik eden 'ahlak polisini' görünce, içimden önce "yuh" çekmek geçiyor!.. Yazıklar olsun!..

Sonra araştırıyorum.

2004 yılında kaldırılan "ahlak polisi" ne zaman geri geldi, diye.

Bulamıyorum.

Bu isimle bu birim yeniden ne zaman kuruldu, bulamıyorum.

O bir yana...

Asıl sorun başka.

Tıpkı Isparta'da, Nazimiye'de ve belki kim bilir daha nerelerde gördüğümüz 'vatandaşına duyarlı ve saygılı yöneticilerin' bir örneği de, Manisa'da.

Manisa Valisi ve ya da Manisa Emniyet Müdürü!..

Merak etmeyin, olur ya, günün birinde şu ya da bu nedenle herhangi bir haksızlığa uğrarsanız...

Bugün "ahlak polisi" gönderdiğiniz gerçek gazeteciler yine sizin hakkınızı savunur, hiç kuşkunuz olmasın!..

"Bizim ahlak ve gazetecilik anlayışımız gereği!.."