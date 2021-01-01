T24 LogoT24 Logo

Yalçın Doğan

a.yalcindogan@gmail.com

01 Ocak 2021

Kertenkele...

"Bir kertenkelenin sadakatına, bağlılığına, yek diğerine duyduğu saygıya, onu hayata bağlamak adına, gösterdiği çabaya imrenmek..." Günümüz Türkiye’sine bakınca... "Saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü ve hatta gülümsemeyi unutturarak... "İmrendirenlere ithaf olunur!.."

Bir Japon mimar evini baştan sona yenilemek için her türlü aracı, gereci hazır ediyor, evin çeşitli bölümlerinde onarım işlerine girişiyor.

Pencerelerin pervazını yenisiyle değiştiriyor, odasını genişletiyor, duvarları yeniliyor, evin çatısını güçlendiriyor vs.

Bu arada kapıları söküyor. Söktüğü kapılardan birinin duvara bağlantılı bölümünde, "iki tahta arasına sıkışmış bir kertenkele" görüyor.

Biraz daha dikkatlice bakınca, "kertenkelenin canlı olduğunu" fark ediyor.

Kertenkele sıkışmış ve canlı... Hareket edemiyor ama, canlı...

Ayağından bağlı

Mimar onu kurtarmaya çalışıyor. Fakat, fena sıkışmış, ayağı tahtalardan birinin arasında, kendisi hareket etmeye çalışıyor, ayağını kurtaramıyor, o nedenle olduğu yerde çakılıp kalıyor.

Ne kadardır orada?..

Japon mimar düşünüyor.

Birkaç yıl olmalı...

Çünkü, birkaç yıl önce yine bir onarım sırasında, tahtaların arasında kalmış olmalı...

İyi de, aradan birkaç yıl geçmiş, kertenkele hâlâ canlı...

Bu nasıl oluyor?..

Hayatta nasıl kalabilmiş?..

Mucize

Mimar onarımı filan bırakıyor, kertenkeleyi hem kurtarmaya çalışıyor, hem izlemeye devam ediyor.

Hayatta nasıl kalabilmiş?..

Sadece boşluktan gelen hava ile beslenemeyeceğine göre, hiç kıpırdayamadan, hayatta nasıl kalabiliyor?.. Ne yiyor, ne içiyor?..

Bunu düşünürken, duvar boşluğunda bir hareket...

Bekliyor...

"Başka bir kertenkele...

Ağzında bir yiyecek ile...

Geliyor...

Ve ağzındaki yiyeceği sıkışmış kertenkeleye bırakıyor!..

O da, büyük bir iştahla getirilen yemeği yemeye başlıyor..."

Olağanüstü!..

Doğa mucizesi mi?..

Kim bilir kaç yıldır, bıkıp usanmadan, bir kertenkele diğerini besliyor.

Aralarındaki ilişki artık ne ise!..

Annesi mi, babası mı, sevgilisi mi, çocuğu mu, herhangi bir yakını mı, arkadaşı mı, kim bilir!..

Sevgi bağı

İlişkilerinin türü ne olursa olsun, çok zor durumda olan, zor durumun ötesinde, hayata tutunmaya çalışan "bir canlıya" uzatılan olağanüstü bir el!..

O eli oraya götüren güç ne olabilir?..

Olsa olsa...

"Sevgi olur!.."

"Saygı olur!.."

"Vazgeçilmez bir bağlılık olur!.."

İmrenmek

Bir kertenkele... Bir başka kertenkele daha...

Olay müthiş...

Günümüzün Türkiye’sine bakınca...

"İmreniyorum..."

Aklımın ucundan bile geçmezdi... Zaten kimin aklına gelebilir, kimin aklından geçebilir ki?..

"Bir kertenkelenin sadakatına, bağlılığına, yek diğerine duyduğu saygıya, onu hayata bağlamak adına, gösterdiği çabaya imrenmek..."

Günümüz Türkiye’sine bakınca...

"Saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü ve hatta gülümsemeyi unutturarak...

"İmrendirenlere ithaf olunur!.."

NOT: Yukarıdaki olayı Almanya’dan bir sınıf arkadaşım gönderdi. Olay bir öykü, bir edebiyat ya da felsefe değil, birebir yaşanmış!..

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Yalçın Doğan

Yazarın Diğer Yazıları

"Gara" için son soru, artık çok geç

Gara'da şehit olan askerlerimizin aileleri her partinin milletvekillerini sürekli arıyor, onlar da, soruları yöneltmeye devam ediyor. CHP milletvekili Bakan son olarak, 9 Şubat'ta bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi veriyor

Lütfi Türkkan tam iki yıl önce, Semih...

"Semih'in kızkardeşi geçen hafta bana da geldi. Kızkardeş Malatya'ya gelen Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştı. Karşısına çıktı: 'Kardeşimi ve kaçırılan askerleri kurtarın'. Cumhurbaşkanının cevabı şu: 'Sabredin'. Çalınan her kapı sabredin demekten başka bir şey söylemiyordu Semih'in ailesine"

Amerika ve "Gara" seri cinayeti

Biden Tayyip Erdoğan'a randevu vermiyor. Vermediği gibi, telefonlarını da karşılıksız bırakıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu yönde çok çaba harcıyor ancak, şu ana kadar sonuç alabilmiş değil. Bu gerilim, her sorunu olduğu gibi, "terör ve PKK" gibi, bizim için hayati sorunu da, askıda tutuyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24