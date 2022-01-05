Güneş, rüzgar, su, kağıt: AKP'den örnekler

İkide bir, "Allah'a" sığınıyorlar, ikide bir, "Allah yaptırıyor" diyorlar ya...

İşte...

"Allah'ın güneşi..."

Devamında...

"Allah'ın rüzgarı..."

Devamında...

"Allah'ın suyu..."

Güneş de, rüzgar da, su da yenilenebilir enerji türü. Bizde "güneş, rüzgar ve su" enerjisiyle elektrik üreten santrallar var.

O santrallara....

"Tayyip Erdoğan Allah'ın güneşi, rüzgarı ve suyu ile elektrik üreten santrallara bile, dolarla garanti veriyor."

Güneş ya... Güneş...

"Güneş enerjisinin kilovatsaatine 13.3 cent..."

Rüzgar ya... Rüzgar...

"Rüzgar enerjisinin kilovatsaatine 7.3 cent..."

Su ya... Su...

"Su, hidroelektrik enerjisinin kilovatsaatine 7.3 cent ödeniyor."

"Allah'ın güneşi, rüzgarı ve suyu..."

Bunlardan üretilen enerjilere bile....

"Dolarla garanti veriyor."

"Batmaya mahkûmuz"

Elektriğe yapılan Cumhuriyet tarihinin en ağır zammının altında yatan nedenlerden biri de, işte bu "dolar garantili enerji santralları".

"Dolar fırlıyor, bu santrallardan elde edilen elektrik fiyatı ile ona ödenen garantiler de fırlıyor."

Durduk yerde, neden dolarla garanti veriyorsun?..

Türk Lirası varken, neden dolarla?..

Neden dolarla, neden?..

Bu feci yönetim, bu feci zamları ve enflasyonu tetikliyor.

Olayın her türlü ölçüyü aşan traji komik yanı ise şu. Daha geçenlerde yine attığı nutuklardan birinde Erdoğan aynen:

"Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece, her zaman batmaya mahkûmuz. Bizim paramız Türk Lirası, biz onunla hareket edeceğiz."

Demek, öyle....

Demek, "batmaya mahkûmsun."

Madem öyle...

"Bütün köprülere, havaalanlarına, yollara, şehir hastanelerine, enerji santrallarına neden dolarla garanti veriyorsun?..

Üstelik, o garantiyi neden Londra mahkemelerinde sağlama alıyorsun?.."

Sonuç ortada.

Sen kendin söylüyorsun...

"Kendi paranı ölçü almıyorsun ve batıyorsun!.."

Sen iktidar olarak batıyorsun da, bu arada biz hepimiz batıyoruz.

Söylem ve eylem

31 Aralık akşamı...

O unutulmaz akşam...

Zamların tarihi rekor kırdığı akşam...

O günün ortasında Erdoğan yine nutuk atıyor:

"Kurdaki dalgalanmanın cazibesine kapılanlar, bunun acı faturasıyla nasıl yüzleştilerse, aşırı fiyat artışına tevessül edenlerin de durumu farklı olmayacak, fiyatlarda fahiş artış yapanlar bunun bedelini ağır biçimde ödeyecektir."

Marketleri fahiş, yani yüksek fiyat artışıyla suçlayan Erdoğan, bu konuşmasından bir kaç saat sonra, akaryakıttan elektriğe, doğalgazdan vergi ve harçlara kadar tarihin en ağır zamlarını ilan ediyor.

"Fahiş zamlar!.."

Söylediği gibi, "bunun bedelini ağır biçimde ödeyecek."

"Hemen ilk seçimde."

Öztrak'ın benzin örneği

Tek başına akaryakıt zamları "nasıl yönetildiğimizin" bir diğer aynası. Örneği CHP Sözcüsü Faik Öztrak veriyor:

"Doların 18 lirayı gördüğü 20 Aralık'ta 55 litrelik otomobilin benzin deposu 642 liraya doluyordu. Dolar kuru bugün 13 lira, aynı benzin deposu 714 liraya doluyor.

Dolar çıkarken de, benzine zam geliyor, dolar inerken de, benzine zam geliyor.

Erdoğan bunu millete açıklamak zorunda."

Nasıl açıklayacak ki?..

Enflasyonla mücadele diye diye, enflasyonda rekor kırıyor.

"Türkiye şu anda dünyada enflasyonu en yüksek sekizinci ülke."

Kağıt yüzde 168

TÜİK'in veri olarak aldığı sepette 402 ürün var, o ürünlerdeki fiyat artışlarından hareketle enflasyonu hesaplıyor.

Önceki gün açıkladığı enflasyonda:

"Bu 402 ürünün 391'inde fiyat artışı var. Fiyatı artmayan mal ve hizmet yok gibi."

Bunlar arasında bir ürün var ki...

Dudak uçuklatıyor:

"Kağıt...

Kağıttaki fiyat artışı bir yılda yüzde 168... Evet, yüzde yüz altmış sekiz gibi korkunç bir artış."

Bu artışın nedenleri de var, sonuçları da.

"- Sen ülkenin en temel fabrikaları arasında gelen kağıt fabrikalarını kapatırsan...

- Kağıdı ithal etmek zorunda kalırsan...

- Dolar yükseldikçe, kağıt ithalatı daha pahalıya gelirse...

- Kağıt fiyatı bir yılda yüzde 168 artar."

O fabrikaları neden kapattın, belli değil.

Artışın temel nedeni bu, bir de sonucu var:

"- Milyonlarca öğrenci nasıl defter, kitap alacak?..

- İnsanlar nasıl kitap alacak ve okuyacak?.."

Adının önünde "profesör" yazan, üstelik rektör yardımcısı biri, bir zamanlar söylüyor ya...

"Bizde okuma oranı arttıkça, beni afakanlar basıyor, açıkça korkuyorum. Ben her zaman cahil halkın ferasetine güveniyorum. Ülkeyi ayakta tutacak olan cahil halktır."

AKP adamın dediğini yapıyor, ama kâr etmez, gidiyor gidecek olan!..