Avrupa’da dün en çok okunan haber

Bizim adımıza çok üzücü. Üzülmekten öte, bizi Avrupa’da rezil eden bir durum.

Alman ve İngiliz basınını tarıyorum dün, dünyanın en önemli gazeteleri arasında yer alan on iki gazetenin internet sitelerini. Gazetelerin birinci sayfaları ve internet siteleri silme terör haberleriyle dolu.

-Paris’te Fransız polisinin sabah erken saatlerde teröristlere karşı giriştiği operasyon,

-Almanya’da terör alarmı nedeniyle iptal edilen maç ve konser,

-Belçika’da terör alarmı,

-Londra’da oynanan Fransa-İngiltere maçı öncesinde bütün stadın katılımıyla hep bir ağızdan söylenen Fransa milli marşı.

-Avrupa’nın çeşitli kentlerinde Paris’teki terör saldırısında ölenler için saygı duruşları,

-ISİD üzerine bilgi ve yorumlar,

-Teröre ilişkin daha pek çok ayrıntı.

Bunların dışında bir röportaj ile dün en çok okunan bir haber var.

Sami'nin babası

Geçen hafta sonu Paris’te konser salonunda 89 kişiyi öldüren teröristlerden biri de Sami Amimur. Saldırı sonrasında kendisini öldürüyor canlı bomba olarak.

Onun 67 yaşındaki babası Muhammed ile bir yıl önce Le Monde gazetesinde yapılan bir röportaj var. Çok dikkat çekici, röportaj bir yıl önce yapılıyor, bir yıl sonra oğlu en kanlı eylemlerden birinin aktörü.

Baba Muhammed 2014 Temmuz ayında Gaziantep’e geliyor, oğlu Suriye’de, oğlu ile telefonda konuşuyor, sonra Suriye’ye geçiyor.

Bir minibüse biniyorlar, minibüste Kuzey Afrikalılar ve bazı Avrupalılar var, kadın ve çocuklar dahil. Hep birlikte Halep’in 80 kilometre kuzeyinde bir kasabaya gidiyorlar, IŞİD’in karargahına. Antep’ten oraya gidenlerin hepsinin IŞİD’de yakını var, hepsi militan olmuş.

Baba, oğlu ile ancak ertesi gün görüşebiliyor, onu geri götürmek üzere ikna etmeye çalışıyor ama, nafile. Oğlan babasına çok soğuk ve hayatından memnun. Babasına katıldığı terör eylemlerini anlatıyor, baba dehşet içinde dinliyor.

Babanın Le Monde’daki röportajı şöyle bitiyor:

“Oğlumu dönmeye ikna edemedim, benimle birlikte gelen kadınlar da yakınlarını ikna edememiş. Birinin orada eşi varmış, adam kadına, kısa süre sonra canlı bomba olarak bir eyleme katılacağını anlatmış ve veda etmişler”.

Korkunç. Babanın son cümlesi bizi ilgilendiriyor:

“Hep birlikte İstanbul’a geldik, oradan uçakla Paris’e döndük, Türkiye’de polis bize hiçbir şey sormadı, her şey normaldi”.

Le Monde muhtemelen Fransız istihbaratından elde ettiği bilgi ile Sami’nin babasıyla röportaj yapıyor. Türkiye ise, ISİD militanlarının yakınlarının bilgilerine başvurmak için onları sorgulamıyor. Soru şu: Neden ve nasıl atlıyor polis bunu?

Le Monde’daki röportaj Paris baskını nedeniyle bir anda güncellik kazanıyor, Alman ve İngiliz gazeteleri o röportajı Le Monde’a atfen yayınlıyor.

"Çikin sahneler"

Gelelim Avrupa’da dünün en çok okunan, en çok ilgi gören haberine…

Haberin başlığı “İstanbul’da çirkin sahneler”. Başlığı görünce, “eyvah” diyorum. Nasıl çirkin sahneler?

Türkiye-Yunanistan maçı sırasında iki çirkin olay yaşanıyor. Biri, “Yunan milli marşı sırasında ıslıklar çalınıyor”. İkincisi de, “Paris’teki katliamda ölenler için saygı duruşu sırasında sloganlar atılıyor”.

Haberde Konya’da oynanan Türkiye-İzlanda maçında da benzer saygısızlık yaşandığına dikkat çekiliyor. Dün en çok okunan haber bu.

Herhangi bir yoruma yer verilmiyor, olayın kendisi bizi zaten yeteri kadar rezil ediyor. Türkiye’nin dışarıdaki imajı bir kez daha yerle bir.

Davutoğlu özür diledi mi?

“Bunu yapanlar birkaç densiz” diye, kolaylıkla geçiştirmek, kısa sürede unutmak, bize denk düşen bir adet. Genellikle öyle yapıyoruz. Derinde yatan büyük eğitim ve kültür boşluğunu, adap-erkan eksikliğini görmezden gelerek.

Kendini bilmezler ordusunun kol gezdiği bir ülke burası. Her yerde, her düzeyde. Marketteki alışverişten konser salonlarına, trafikten lüks sofralara, siyasi kulislerden TV programlarına kadar lime lime sırıtan bir hodbinlik, sersemlik.

Sayın Çipras, maçta değildim, yine de, kendi payıma sizden özür diliyorum. Merak ediyorum, acaba Ahmet Davutoğlu sizden özür diledi mi? Size karşı mahcubiyet hissedip, bunu size iletti mi? Maç boyunca sürekli sohbet ettiniz de.