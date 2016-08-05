Amerika Gülen'i verir, vermez

Fethullah Gülen CNN International’de, Gülen Wall Street Journal’da, Gülen Der Spiegel’de, Gülen Batı'nın çeşitli yayın organlarında ya röportaj veriyor ya yazı yazıyor, sonuçta Batı'da kendi lehinde kamu oyu oluşturmaya çalışıyor.

Kendi imzasıyla yayınlanan yazılarda ya da röportajlarda altını sürekli çizdiği bir kaç nokta var.

“-Ben hayatımda hep darbelere karşı çıktım, her şartta demokrasiyi savundum.

"-Benim 15 Temmuz darbesiyle uzaktan yakından ilişkim yok.

"-Türkiye’de bana tuzak kuruluyor.

"-Asıl mesele, adil yargılama meselesidir. Benim Türkiye’ye iade edilmem halinde, orada benim adil yargılanmam söz konusu olmaz, Türkiye’de bugünkü şartlarda benim için adil yargılama kurallarının geçerli olacağını tahmin etmek hayaldir”.

Gülen dönüp dolaşıp, “adil yargılama” diyor, dönüp dolaşıp, “Ben darbelere karşıyım” diyor.

İdam cezası

Adil yargılama konsunda da, “Türkiye’de bazı bakanların açıklamalarını” kanıt olarak gösteriyor.

Bazı açıklamalar var, “Gülen’e ve darbeye katılanlara en yüksek ceza verilecek” ya da “idam cezasının geri getirilmesi” yönünde açıklamalar.

“Doğduklarına pişman olacaklar, bizi gebertin diye yalvaracaklar.”

Daha ortada ne iddianame var, ne mahkeme, ama şimdiden verilecek cezalarla ilgili hüküm veriliyor.

Gerçi, gerek “pişmanlık ve yalvarmak,” gerek idam cezasının geri getirilmesi yönündeki sözler, darbeye katılanlarla ilgili ama, Gülen kendi lehine kamu oyu oluştururken, bunun da altını çiziyor.

“Benim için idam cezasını geri getirirler” demeye getiriyor.

“Adil yargılama, adil yargılama,” Amerika’yı ve bir bütün olarak Batı’yı bu mantıkla ikna etmeye çalışıyor.

Öcalan örneği

Yıl 1999, Amerikalılar Kenya’da Abdullah Öcalan’ı ele geçiriyor. Haberi Türkiye’ye iletiyor. Türkiye Öcalan'ın verilmesini istiyor. Amerika:

“Veririz, iki şartımız var.

"1-Sizde idam var, idam cezasını kaldıracaksınız.

"2-Adil yargılama koşullarının tamamını yerine getireceksiniz.”

Türkiye söz veriyor. Önce adil yargılama tüm koşullarıyla yerine getiriliyor. Mahkemenin kendisi, savunma hakkının sonuna kadar kullanılması, açık duruşma, koşullar ne ise, hepsi yerine getiriliyor.

Mahkeme idam kararı veriyor.

İktidardaki DSP, ANAP, MHP koalisyonu yedi buçuk saatlik liderler zirvesi sonucunda, idam kararını Meclis’e göndermiyor, bekletiyor. Sonra da, idam cezası bizim hukukumuzdan çıkıyor.

Evrensel hukuk ve biz

Bizim hukukumuz bizzat AKP iktidarı tarafından 2004-2005 yıllarında “AB’ye uyum yasaları” çerçevesinde evrensel hukukla bütünleşiyor. Hukuk açısından reformlar dizisi.

Reformlar dizisi ama, daha sonra örneğin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı davalarda bizim aleyhimize karar verdiğinde, “hükümsüzdür, geçersizdir, biz uymuyoruz” gibi, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ağzından, eleştirilere hedef oluyor.

Buna son yıllarda “yürütmenin yargı üzerindeki etkisi” de, eklendiğinde, o reformlar çoktan rafa kalkmış oluyor.

Türkiye'de gak ve guk

Batı Türkiye’yi hepimizin tahminleri ötesinde “iyi” izliyor, Türkiye’deki her olay Batı’da mercek altında. Batı gazetelerine baktığımda, son bir iki yıldır “en çok okunan haberler ve yorumlar” listesinde Türkiye’yi görmek artık sıradan hale geliyor.

Hele de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Türkiye’de gak, ilk haber, guk, yine ilk haber.

Ve yine son bir, iki yıldır “olumlu bir haber ya da yorum” bulmak epey güç.

Bütün bunlar alt alta sıralandığında:

Amerika Gülen’i verir mi?

Verir:

Türkiye tavır ve söylem değiştirirse, Batı’ya “adil yargılama” konusunda güven verirse. Ciddi hukuki gerekçelerle.

Vermez:

Türkiye 15 Temmuz’dan bu yana kullandığı dili ve tavrı devam ettirirse. Dış politika ve hukuku “iç kamu oyuna tüketim malzemesi” olarak kullanmayı sürdürürse ki, AKP bunu hep yapıyor.

Verir-vermez diye, papatya falı yerine, her fırsatta koro halinde “Batı’ya giydirme” merakından vazgeçip, evrensel hukuk ölçülerine dönersek, ayaklar yere o zaman daha sağlam basar.